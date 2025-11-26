◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

両リーグの最優秀選手が発表され、パ・リーグはソフトバンクのリバン・モイネロ投手が初授賞した。今季は２４試合に先発して１２勝３敗。防御率は驚異の１・４６で、２年連続のタイトルに輝いた。母国キューバからビデオメッセージを寄せ「自分だけでなく、他の選手もいいプレーをしていた。その中で自分が選ばれたことはすごく光栄だし、自分としても、いいシーズンが送れたと思う。すごくうれしい」と喜びを語った。

最後まで優勝を争った日本ハム戦にも８度先発し、４勝１敗。印象に残った試合も授賞の対象外ではあるが、ライバルとの決戦を挙げた。ＣＳ最終ステージの第６戦。第１戦から中４日でチームを日本シリーズに導き「いい投球ができた」と胸を張った。先発転向２年目で大黒柱に。「持久力が上がった。昨年は夏に落ちてしまった。みんな落ちると思うけど、その中で自分はいい状態をキープできた」と振り返った。

正力松太郎賞を受賞した小久保監督も「今年のチームの中では、モイネロしかいないと思っていた」と拍手。「今日こうやって表彰を受けるのも彼の力投のおかげ」と称賛した。