◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

今季のプロ野球のタイトル獲得者などを表彰する「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２６日、東京都内のホテルで行われ、阪神・佐藤輝明内野手がセ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）を初受賞した。球団では２０２３年の村上頌樹以来。野手では２００５年の金本知憲以来、２０年ぶりの快挙だ。

プロ５年目の今季は４月途中から４番としてチームをけん引し、４０本塁打と１０２打点でリーグ２冠。２年ぶりのＶ奪還に貢献した。三塁手部門で初めてベストナインとゴールデン・グラブ賞にも輝いた飛躍の１年。会見で「素直にうれしいですし、周りのサポートに感謝したい。しんどい時もありましたけど、周りに支えられながら何とか１年やってこられた。もちろん（来年も）ＭＶＰを目指して、チームを引っ張れる活躍を頑張ってやっていきたい」と闘志を燃やした。

また、パ・リーグはモイネロが初受賞となった。