30年前から体育の授業で社交ダンスを取り入れている山形県立谷地高校で26日、恒例の発表会が開かれ、お互いに手を取り合った生徒たちが練習した成果を披露しました。



軽快なリズムでダンスするのは、県立谷地高校の3年生。谷地高校では30年前から、生涯スポーツにつなげてほしいと3年生の体育の授業で社交ダンスを取り入れています。

プロのダンス講師によるお手本の後、生徒たちがこれまで7回の授業で練習してきたジルバ・チャチャチャ・ワルツの3種類のダンスを披露しました。





生徒 「」すごく楽しく踊ることができた。ダンスやったことが無いのでリズム感もわからなかったけど徐々にやりながらできるようになった」「リードされるので楽かなと思ったが、次何をするのか予測するのが少し難しかった」中川悠アナウンサー「生徒のダンス披露のあとは、先生を交えてのラストダンス。緊張も解け表情も柔らかくなっている」生徒「放課後とかすき間時間で練習していて、そこで動きをつかむことができた」中川アナ「ダンスの時間はどういう時間だった？」生徒「いい息抜きの時間でもあったし、クラスみんなと関われるいい場だった」ダンス講師 高橋由美さん「知らない人と初めて会っても踊るのが社交ダンスなので、初めて会った人に対してちゃんとあいさつするとか、礼儀正しくするとか大事なこと。社会人になっていく生徒たちに学んでほしい」社交ダンスの時間は、受験勉強や就職の準備などで忙しい生徒たちにとって、心休まるひとときとなりました。