水上恒司、八木莉可子をエスコート「カッコいい…」歓声浴びる
俳優の水上恒司（26）が26日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のカーペットイベントに登場。八木莉可子（24）をエスコートして姿を見せ、黄色い歓声を浴びた。
水上は八木、木戸大聖（24）とともに階段を下りてくる演出で登場。ゴールドのドレスに身を包んだ八木の手を取ってエスコートした。水上は木戸とも耳元でもささやく姿も見せ、この華やかな様子に駆けつけたファンは「かっこいい」と歓声を上げた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントでは水上、木戸、八木のほか、綱啓永、中沢元紀、山下幸輝、濱尾ノリタカ、上杉柊平、萩原健太郎監督が登壇した。
