高市首相が就任後初の党首討論に臨みました。野党の党首と「日中関係」や「経済対策」などについて論戦が交わされました。



午後3時から始まった、高市首相就任後初めての党首討論。



まず、立憲民主党の野田代表が、台湾有事を巡る高市首相の発言をきっかけに悪化する「日中関係」について追及しました。



（立憲民主党 野田代表）

「日米同盟はわが国の外交、安全保障の基軸だと思っています。最も大事な二国間関係ですが、日中関係も100年経っても隣国であることは変わりませんので、お互い引っ越しすることはできません。いろいろな課題がこれまでもあったし、これからも起こるかもしれませんが、基本的にはウィンウィンの関係にしていくことが大事だと思っています。総理の発言は事前に政府内や自民党内で調整をしたうえでの発言では無かったと思うんです。このように日中関係が悪化してしまったことについて総理はどのように責任を感じていらっしゃるのか」





（高市首相）「日中関係は首脳会談で確認した通り、戦略的互恵確認を包括的に構築していく、安定的で建設的な関係を構築していくことを確認しました。予算委員会で）具体的な事例を挙げて聞かれましたので、その範囲で私は誠実にお答えをしたつもりでございます。ただ、政府の見解というのを繰り返しますが、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府がすべての状況を総合して判断する」また、討論は「経済対策」についても。野田代表は政府が閣議決定した「21兆円規模」の経済対策について、”放漫財政”につながるのではないかと指摘しました。（立憲民主党 野田代表）「21.3兆円という極めて規模の大きい経済対策を閣議決定されました。規模がものすごく大きいんですよ。大きければいいのかというと、そうではなくてマーケットが今、警鐘を鳴らしていると受け止めています。特に高市政権になってから（金利が）上がり続けているのは、今回の経済対策を含めて放漫財政に対する警鐘ではないかと」（高市首相）「放漫財政という指摘には決して当たらない、そういう経済対策を組んだつもりでございます。私は割と柔軟で素直なのがいいところなんですけど、経済対策を組む前に予算委員会を衆参で開いて野党の皆さまからいろいろなご意見をいただきました。特に物価高対策、これじゃ足りんのじゃないか、十分じゃないと…いろいろなご意見をいただいて、かなり取り込ませていただきました。今、とにかく国民が困っているのは物価高、これに対してしっかり対応していかなきゃいけない」高市首相は「今年度に発行する国債は昨年度より低くなる見通し」と説明し、「放漫財政ではない」と答えました。続いては、国民民主党の玉木代表。冒頭、ガソリンの暫定税率廃止について、感謝を述べた上で、「年収の壁の引き上げ」について迫りました。（国民民主党 玉木代表）「もうひとつ大切な課題が残っています。いわゆる年収の壁の引き上げであります。改めて、まず総理に確認をいたします。この3党合意のもう1つの約束である、いわゆる103万の壁を178万円を目指して引き上げる、これ、しっかり守っていただけるかどうか、確認をいたします」（高市首相）「3党合意でのお約束ですから、様々な工夫をしながらしっかりと一緒に関所を乗り越えてまいりましょう。といいますのは、やはりですね、政治の安定、とても大事でございます。お力もお借りしとうございます。政策目的が一緒でございますので、しっかりその目標に向けて共に歩んでまいりたいと思っております」（国民民主党 玉木代表）「政策目的としての働き控え解消ということに、ご理解をいただくのであれば、インフレに連動させるのはもちろんのこと、最低賃金をはじめとした賃金上昇率も加味して控除額を上げていかないと、この働き控えは解消されないんではないでしょうか。ぜひ、インフレに加えて最低賃金の上昇率も加味した控除額の引き上げ、そして178万円を目指して引き上げることを、ぜひ実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか」（高市首相）「仮に最低賃金が、こう上がったということで、全ての納税者に対して、その引き上げをするということになると、かなり高所得の方にもこの恩恵が及ぶということで、どちらかと言えば、その働き控え対策が政策目的であれば、中所得、低所得の方ということにターゲットを絞った方がいいんじゃないかというのが、わが党の考え方でございました。ただ、給与所得控除も合わせてですね、考えながら、ともに目的を達成していくということであれば、私は大いに賛成をいたします」