今年のプロ野球で活躍した選手や監督を表彰するNPBアワードが東京で開かれ、秋田市出身、阪神タイガースの石井大智投手がコミッショナー特別表彰で特別賞を受賞しました。



歴史的な偉業を称える特別賞の受賞は、侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹監督以来、2年ぶりです。



日本野球機構＝NPBは毎年、活躍した選手や監督をシーズン終了後に表彰しています。





会場アナウンス「コミッショナー特別表彰、特別賞、阪神タイガース石井大智投手」中継ぎの柱として活躍した秋田市出身阪神タイガースの石井大智投手。シーズン50試合連続無失点の日本プロ野球新記録を樹立しました。NPBの最高責任者＝コミッショナーが、歴史的な偉業や功績を達成した人に贈る特別賞。受賞はおととしワールドベースボールクラシックで侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹監督以来、2年ぶりです。石井大智投手「本日はこのような素晴らしい賞をいただき本当に光栄に思います。今年の成績としては数字も最高の数字を残すことができ自分の実力以上に成績を残すことができたなと感じています。シーズンを通して、無失点記録も作らせてもらいましてその記録というのは周りの方々のの支えがあって達成することができたと思っています、本当に心から感謝いたします」石井投手は、「来シーズンは球団初のリーグ連覇を達成し、日本一目指してまた頑張っていきます」と決意を新たにしました。※文字情報だけの配信です