日銀秋田支店は県内景気について「緩やかに回復している」として、1年前から続く判断を据え置きました。



ただ、クマの出没による観光への影響を注視する必要があると指摘しています。



11月に入っても県内各地に出没しているクマ。



今月19日には日銀秋田支店の周辺でも目撃されました。



スマートフォンの位置情報をもとにしたデータではこの秋、県内の繁華街の人の動き、人流は去年の同じ時期に比べて最大で約15％減少しているといいます。





種村知樹支店長「クマの市街地出没増加を受けた宿泊やイベントのキャンセルなど、せっかくのかき入れ時ながら（需要が）下押しされています」クマの出没による県内経済への影響について「企業の資金繰りにまで影響があるとはまだ言えない」と述べた種村知樹支店長。その上で注視する必要があると指摘したのが「冬眠しないクマ」です。種村知樹支店長「冬にもいろんな観光キャンペーンが今後展開されるというふうに承知していますけれど、せっかくの観光キャンペーンの上振れ効果を打ち消すような形でクマのニュースがずっと続くというようなことになればちょっと影響が一過性のものにはならない懸念はあるかなというふうに思っています」なお、県内の景気全体については「緩やかに回復している」として、1年前から続く判断を据え置きました。電子部品やデバイスの生産が持ち直しているということです。