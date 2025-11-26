日本テレビは26日、今年6月にコンプライアンス上の問題行為があったとして同局系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった元TOKIOの国分太一（51）が都内で会見を行った件についてコメントした。

国分は10月に日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして日弁連に人権救済を申し立てるなどしていた。

日テレは「国分太一氏記者会見に関する日本テレビのコメント」とし「本件につきましては、以前から申し上げているとおり、『コンプライアンス違反行為があった』ということ以上に公にできることはございません。会見で国分太一氏は『答え合わせがしたい』とおっしゃっていましたが、ヒアリングで国分氏自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、『青少年に見てもらいたい番組』に選定されている『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板していただくことを即断せざるをえないものでした。私共は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点から『答え合わせ』は難しいと考えております。報道各社におかれましてもこうした事情を深く理解し、報道していただきますようお願い申し上げます」とした。

また「以前から申し上げているとおり、私共は国分氏との面会等について門戸を閉ざしているわけではありません。国分氏の代理人が私共とのやりとり等について、一方的な情報を流布するなど、代理人の言動に不信感を感じざるをえない状況下では難しいと感じておりますが、弊社社長福田としましても、『時期がきたら国分氏の話を伺いたいし、自分の気持ちをお話しできればと思っている』と申しております」と締めた。

国分は会見場に黒いスーツ姿で現れ、謝罪の念や今後についてなどを語り、質疑応答も行った。「私が自らとった行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また、直接ではなくこのような形になり大変恐縮ではありますが、心からお詫びの気持ちをお伝えさせてください。本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げた。

日本テレビやスポンサーらへの謝罪も述べ、ファンへむけては「自分の口で説明することに時間がかかってしまい、ご心配おかけし本当に申し訳ありませんでした」と再び頭を下げた。なお日テレとは「対立するつもりはない」とも語っていた。