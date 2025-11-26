環境省は26日、佐渡トキ保護センターで飼育していたトキ1羽「優優（ゆうゆう）」が死んだことが確認されたと発表しました。



「優優」は、1999年に中国から贈呈された2羽から、日本で初めて人工ふ化で生まれたトキです。



1999年、雄の「友友（ヨウヨウ）」と雌の「洋洋（ヤンヤン）」が当時の天皇陛下に贈呈され、同じ年、この2羽の間に生まれた子が「優優」ということです。国内で初めてトキの人工ふ化に成功しました。





環境省によりますと、ことし9月の健康診断時には、「優優」に特筆するような異常は見られなかったということです。11月21日までは食欲も十分にあり、給餌の際に飼育担当者の足元まで来るなど普段と変わらない様子が見られたといいます。その後、11月22日に採食量の低下が認められ、元気がない様子も見られたため経過観察としていましたが23日朝、飼育担当者が近づいても動かなかったため、直ちに捕獲し、高病原性鳥インフルエンザについて簡易検査を実施。A型鳥インフルエンザウイルスは陰性反応でした。また、自力で食べられなかったため、獣医師が強制給餌を開始。24日には与えたエサを吐き戻すことが多くなり、24日午後3時10分に死んだことを確認したということです。今後、死因の解明のため、新潟県中央家畜保健衛生所に病性鑑定を依頼するとしています。