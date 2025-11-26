ASUS JAPANは、Republic of Gamers（ROG）よりゲーミングモニター『ROG Swift OLED PG27AQWP-W』を11月29日に全国の家電量販店やオンラインストアにて順次発売開始することを発表した。

【画像】半透明とシルバーでの仕上げが特徴 本体外観

本製品は、最新のタンデムOLEDテクノロジーを搭載することで従来世代のWOLEDモニターと比べて、ピーク輝度が15%向上、色域容積が25%拡大、OLED寿命が60%延長を実現しているのが特徴だ。

26.5 インチ、QHD540Hzリフレッシュレートと0.02ms超高速応答速度で、ROG史上最速のOLEDモニターを実現している。さらにデュアルモードで「QHD@540Hz」または「HD@720Hz」を選択も可能だ。

搭載されているNeo近接センサーによって、ユーザーが離席すると自動的に黒画面へ切り替わり、OLEDパネルの焼き付きリスクを低減する。

デザインは、スタイリッシュなシルバー仕上げのスタンドと半透明バックパネルが採用された。

