NiziU ミイヒ、“変装なし”で東京ディズニーシーに降臨！ 彼女感あふれるショットに反響
9人組グローバル・ガールズグループ、NiziUのアーティスト公式Instagramが、11月26日（水）に更新され、東京ディズニーシーを満喫するMIIHI（ミイヒ）のプライベートショットが公開された。
【写真】かわいすぎる！ 東京ディズニーシーを満喫するミイヒのウインクショット
■冬コーデにファンもん絶
白のモコモコジャケットを取り入れた冬らしいコーディネートで東京ディズニーシーに降臨したミイヒ。
この日彼女は「#久しぶりの#ディズニー」というハッシュタグを添えて10枚の写真を投稿。現在東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が開催されており、写真にはアメリカンウォーターフロントにそびえ立つ高さ15mの大きなツリーを前に笑顔を見せるミイヒの姿が収められている。
人気アイドルが変装なしで東京ディズニーシーを楽しむ様子に、SNSでは「輝きすぎてる」「まんまミイヒちゃんすぎる」「周り騒然としそう」「可愛さの輝きが違う」など、驚くファンが続出していた。
また、「やばい彼女感」「会えたらまさに夢の国」「プライベートみいひ可愛すぎる」と絶賛する声も寄せられている。
引用：「NiziU」アーティスト公式Instagram（＠niziu_artist_official）
