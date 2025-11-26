À¶ËÜÈþÇÈ¤é¤¬¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤¿¤Á¤â¾å°Ì¤ÇÊ³Æ®¡ÚJLPGA¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT CÃÏ¶è¡Û
¡ãJLPGA¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT CÃÏ¶è 2ÆüÌÜ¡þ26Æü¡þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Ê»°½Å¸©¡Ë¡þ6432¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î20ºÐ¡¦À¶ËÜÈþÇÈ¤ÈP¡¦¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÊ¡ÅÄÐÒ»Ò¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ïº£µ¨¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤Ã¤¿ÃæÂ¼¿´¡¢±ÊÅÄ²ÃÆà·Ã¤ä¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ß·Í´Èþ¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤ÎÈî¸åè½²»¤¬Â³¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ÏJK¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡ª
¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦8°Ì¥¿¥¤¤ËÄ»µï¤µ¤¯¤é¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤Ëº´ÅÄ»³Îë³ò¡¢¾¾¸¶É¢°¡¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦17°Ì¥¿¥¤¤ËµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦20°Ì¥¿¥¤¤Ë¿¹Â¼ÈþÍ¥¡¢ÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡¢ÌÄÀî°¦Î¤¤È¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÁÈ¤â¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î¶âÅÄµ×Èþ»Ò¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¤Ï¡¢28Æü¤Þ¤ÇÁ´3²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¡£¤³¤À¤Þ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö(ºë¶Ì¸©)¤Ç³«ºÅ¤ÎAÃÏ¶è¡¢¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤ÎBÃÏ¶è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å°Ì¼Ô¤¬¡¢12·î2Æü¡Á5Æü¤Ë¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¦CÃÏ¶è¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
½÷»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¦AÃÏ¶è¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
½÷»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¦BÃÏ¶è¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¹ñÆâ½÷»ÒºÇ½ªÀï¡¡½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦8°Ì¥¿¥¤¤ËÄ»µï¤µ¤¯¤é¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤Ëº´ÅÄ»³Îë³ò¡¢¾¾¸¶É¢°¡¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦17°Ì¥¿¥¤¤ËµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦20°Ì¥¿¥¤¤Ë¿¹Â¼ÈþÍ¥¡¢ÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡¢ÌÄÀî°¦Î¤¤È¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÁÈ¤â¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î¶âÅÄµ×Èþ»Ò¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¤Ï¡¢28Æü¤Þ¤ÇÁ´3²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¡£¤³¤À¤Þ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö(ºë¶Ì¸©)¤Ç³«ºÅ¤ÎAÃÏ¶è¡¢¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤ÎBÃÏ¶è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å°Ì¼Ô¤¬¡¢12·î2Æü¡Á5Æü¤Ë¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¦CÃÏ¶è¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
½÷»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¦AÃÏ¶è¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
½÷»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈQT¡¦BÃÏ¶è¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¹ñÆâ½÷»ÒºÇ½ªÀï¡¡½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»