¡Ö¤³¤ÎÀè¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢30Æü¤Ë¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡¡º£µ¨ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë30Æü¤ÎGÂçºåÀï¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1Ëü7000Ëç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î6Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤ÇµÏ¿¤·¤¿1Ëü4039¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£Íèµ¨¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËè»î¹ç¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î8Æü¤ÎÅìµþVÀï¤«¤é»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿´Ö¤Ë20¥Á¡¼¥àÃæ17°Ì¤Î33ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¹¶·âÌÌ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤ËÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë·Á¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶â´ÆÆÄ¤â¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò´Þ¤á¡¢·Á¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¸Î¾ã¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ËÌÅçÍ´Æó¤â¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¡¢6·î28Æü¤Î¿À¸ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»î¹ç½Ð¾ì¤Ø½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ì»þ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¹¥Ä´»þ¤Ë¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Íê¤â¤·¤¤ÀïÎÏ¤Îµ¢´Ô¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎËÌÅç¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¤âÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ÎÀè¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁ´°÷¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤ë¡£6µ¨Ï¢Â³¤ÎJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¹¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë