28歳・但馬友が単独首位に浮上 元賞金女王・森田理香子は苦戦【JLPGAファーストQT B地区】
＜JLPGAファーストQT B地区 2日目◇26日◇裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)◇6468ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第2ラウンドが終了。28歳の但馬友が連日の「69」をマークし、トータル6アンダーの単独首位に浮上した。1打差の2位に古家翔香、山路晶が続く。今年のプロテストに合格した千田萌花ら2人が、トータル4アンダー4位タイ。
2013年の賞金女王で、ツアー通算7勝の森田理香子は2日目も「76」と落とし、トータル8オーバー・62位タイで折り返した。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。こだまゴルフクラブ(埼玉県)で開催のA地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部(三重県)のC地区それぞれの上位者が、 12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県)で行われるファイナルステージへ進む。
