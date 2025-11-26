ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤¬¡È770·ï¡É¤Î½ËÊ¡¤ÎÃæ¤Ç¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿Éã¤Î¸ÀÍÕ¡¡2½µÏ¢Â³V¤Ø¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡ã¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ26Æü¡þKochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¡þ7375¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÀè½µ¤Î¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£770·ï¤°¤é¤¤¡£°Õ³°¤ÈÍ§Ã£¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²ñ¥Û¥¹¥ÈÀÐÀîÎË¡ßÆÃÂçG-SHOCK¡¡µ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È
Â¿¤¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¿Æ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿²ó¤«¿ÆÉã¤Ï»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²¶¤Î¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡ØÉÂµ¤¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦²¸ÊÖ¤·¤Ï²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÄÍÅÄ¤¬»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈÓÅç°«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃç¤Î¤¤¤¤º´Æ£ÂçÊ¿¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿11·î¤Î¡ÖACN¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¸åÇÚ¤Îº´Æ£¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤Çº´Æ£¤Î½õ¸À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¸þ¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¡¼¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÆó¿Í¤Î¡Ë¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é·àÅª¤Ë¡¢¡Êº£¤Þ¤Ç¡Ë¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤É¡¢°ì¿Í¤À¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¥ì¥Ã¥×¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç²æ¡¹¤Î¿¦¶È¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£²þ¤á¤Æ¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×º£µ¨¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤º¡¢Í¥¾¡Á°¤Þ¤Ç¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°70°Ì¤È¥·¡¼¥É·÷³°¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù¤¨¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Íèµ¨¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÏ¤¤¤¿Ï¢Íí¤Î¿ô¡¹¡¢Éã¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£½µ¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Å·¶é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¤«¤é³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Å·¶é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤ÎÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤Ïº£½µ¤Ç1¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤è¤ê¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
