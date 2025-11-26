À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó2¿Í¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯16Ç¯¤Î¿·¶ÃÏ¡Ù¤òÂÎ¸³
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ45³¬¡Ö¥¶¡¦¥Ð¡¼¡×¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÅìµþ¤ÎÌë·Ê¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢11·î19Æü¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGlenfiddich The Celestial Pairing - Å·¶õ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·È¯Çä¤Î¡Ö¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯16Ç¯¡×¤ò¼´¤Ë¡¢À¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ÀÐ³ÀÇ¦»á¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÂçÄÍÍÛ²ð»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¾ì¤À¡£
¡û¥«¥¯¥Æ¥ë¡ß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³
¿·È¯Çä¤Î¡Ö¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯16Ç¯¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ª¡¼¥¯¥ï¥¤¥óÃ®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ª¡¼¥¯¿·Ã®¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ü¥óÃ®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¸¶¼ò¤ò¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤µ¤»¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡£"Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÁ´¹ñ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼µ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÖBar ÀÐ¤Î²Ú¡×(½ÂÃ«) ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÀÐ³ÀÇ¦»á¤È¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦Âç²ñFIPGC¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡ÖYAYOI TOKYO¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÂçÄÍÍÛ²ð»á¡£
Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯16Ç¯¡¦15Ç¯¡¦12Ç¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3¤Ä¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢16Ç¯¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¦¥µ¥ï¡¼¤ò¥Ä¥¤¥¹¥È¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¹õ¸ÕÜ¥¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î´Å»ÀÌ£¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Glenfiddich 16 Years The Celestial Pairing¡¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ï¡¢16Ç¯¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ç³Ñ¤Î¤¢¤ë´ÅÌ£¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿´ÅÌ£¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¤è¤¦¡¢»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î½À¤é¤«¤¤¥³¥¯¤Î±ü¤Ë¡¢16Ç¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë"¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼"¤ò´¶¤¸¤ë¹½À®¡£¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿·Ú¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ýÆâ¤Ë»Ä¤ë¹á¤ê¤¬¥«¥¯¥Æ¥ë¤È½Ä¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÀÐ³À¤µ¤óÎ®¤Ç¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¤¤¤¤¡£¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥µ¥ï¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÉý¹¤¯°û¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¡×¤È¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£
¡Ö16Ç¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¸¶¼ò¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä·Ï¤È¤ÏÆÃ¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¡×(¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼)¤È¤¤¤¦¡£
Glenfiddich 15 Years The Celestial Pairing¡¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¹¥Æ¥£¡¦¥Í¥¤¥ë¤ò"²Ö"¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê1ÇÕ¤Ë¡¢ÌÃ²Û¥Ì¥¬¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥ê¥Þ¡¼¥ë¤Î¹½À®¤ò¥à¡¼¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£ËªÌª¤Ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÅ»¤¦
Glenfiddich 12 Years The Celestial Pairing¡¿12Ç¯¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤Ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡£12Ç¯¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¹á¤ê¡ÖÍÎÍü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥â¥À¥ó¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ
¡ûÅß¤ÎÌë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â
¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1 ¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯16Ç¯¡×¡£»Å»ö¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤É¤¯¤è¤¦¤Ê´Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤À¤±¤Ë¡¢Åß¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¤âÎÉ¤·¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¼«Âð¤Ç¡¢¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡û¥°¥ì¥ó¥Õ¥£¥Ç¥£¥Ã¥¯16Ç¯
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ¡§14,460±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô ¡§43%
ÍÆÎÌ ¡§700ml
¾øÎ±¼òÎà ¡§¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¿¥â¥ë¥È
¸¶»ºÃÏÌ¾ ¡§¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É
ÈÎÇä¾ì½ê ¡§Á´¹ñ¤Î¼òÎàÈÎÇäÅ¹
ÆÃÄ§ ¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ª¡¼¥¯¥ï¥¤¥óÃ®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ª¡¼¥¯¿·Ã®¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ü¥óÃ®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¸¶¼ò¤ò¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤µ¤»¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´Å¤µ¡£¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥é¥À¤Ë¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢°ìÅ©¤´¤È¤Ë´¶³Ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÍ¾±¤¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
