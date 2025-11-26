プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、セ・リーグの最優秀選手賞（MVP）に阪神の佐藤輝明内野手（26）が選出された。阪神の石井大智投手（28）は2位で、MVP選出とはならなかった。

プロ5年目の佐藤輝は今季40本塁打、102打点で2冠王を獲得。また石井はプロ野球新記録の50試合連続無失点を達成するなど53試合で1勝0敗、36ホールド9セーブ、防御率0・17だった。

どちらが選ばれても不思議ではないMVPで、得点数の差を生んだのは1位票の違いだ。佐藤輝は1位に244票（2位は28票、3位は4票）。一方の石井は1位は21票（2位は87票、3位は48票）だった。また、3位の村上は1位が5票（2位は99票、3位は84票）だった。

阪神選手以外で1位票が入ったのは、10位の巨人・マルティネスの1票。その他、1位票が入ったのは阪神・坂本の3票。森下、才木、高橋は1票だった。

【セ・リーグMVP投票結果】

（1位は5点、2位は3点、3位は1点、合計点数の順位。投票数は277）

1 佐藤輝明（阪神） 1308

2 石井大智（阪神） 414

3 村上頌樹（阪神） 406

4 森下翔太（阪神） 113

5 才木浩人（阪神） 93

6 坂本誠志郎（阪神）41

7 東 克樹（DeNA） 11

8 及川雅貴（阪神） 11

9 大山悠輔（阪神） 8

10 R・マルティネス（巨人）6

11 近本光司（阪神） 6

12 松山晋也（中日） 6

13 小園海斗（広島） 6

14 高橋遥人（阪神） 5

15 J・デュプランティエ（阪神）3

16 島本浩也（阪神） 3

17 中野拓夢（阪神） 3

18 岩崎 優（阪神） 2

19 A・ケイ（DeNA） 1

20 牧 秀悟（DeNA） 1

該当者なし 46