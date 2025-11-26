スポニチ

　プロ野球の年間表彰式「NPB　AWARDS　2025　supported　by　リポビタンD」が26日に都内で行われ、セ・リーグの最優秀選手賞（MVP）に阪神の佐藤輝明内野手（26）が選出された。阪神の石井大智投手（28）は2位で、MVP選出とはならなかった。

　プロ5年目の佐藤輝は今季40本塁打、102打点で2冠王を獲得。また石井はプロ野球新記録の50試合連続無失点を達成するなど53試合で1勝0敗、36ホールド9セーブ、防御率0・17だった。

　どちらが選ばれても不思議ではないMVPで、得点数の差を生んだのは1位票の違いだ。佐藤輝は1位に244票（2位は28票、3位は4票）。一方の石井は1位は21票（2位は87票、3位は48票）だった。また、3位の村上は1位が5票（2位は99票、3位は84票）だった。

　阪神選手以外で1位票が入ったのは、10位の巨人・マルティネスの1票。その他、1位票が入ったのは阪神・坂本の3票。森下、才木、高橋は1票だった。

【セ・リーグMVP投票結果】

（1位は5点、2位は3点、3位は1点、合計点数の順位。投票数は277）

1　佐藤輝明（阪神）　1308

2　石井大智（阪神）　414

3　村上頌樹（阪神）　406

4　森下翔太（阪神）　113

5　才木浩人（阪神）　93

6　坂本誠志郎（阪神）41

7　東　克樹（DeNA）　11

8　及川雅貴（阪神）　11

9　大山悠輔（阪神）　8

10　R・マルティネス（巨人）6

11　近本光司（阪神）　6

12　松山晋也（中日）　6

13　小園海斗（広島）　6

14　高橋遥人（阪神）　5

15　J・デュプランティエ（阪神）3

16　島本浩也（阪神）　3

17　中野拓夢（阪神）　3

18　岩崎　優（阪神）　2

19　A・ケイ（DeNA）　1

20　牧　秀悟（DeNA）　1

該当者なし　46