プロ野球・巨人のリチャード内野手（26）が26日、元HKT48でシンガー・ソングライターの外薗葉月さん（26）と結婚することを発表した。

外薗も自身のXで結婚を発表。「【ご報告】いつも、支えてくださっているファンの皆さまには、心より感謝いたします。先程、砂川リチャードからもご報告させていただきました通り、この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします。SHOOT THE MOON として、そして外薗葉月として、これまで以上にひとつひとつの活動に真摯に向き合いながら努めてまいります。これからも変わらぬご支援を賜れましたら幸いに存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」と、数々のツーショット写真とともに喜びの報告をした。

国内外で1000人を超える48グループの新旧メンバーの中で、外薗は特に印象深いメンバーの一人だ。

グループ時代にセンター経験どころか、シングル曲の選抜になったこともない。13年にデビューし、同期の3期生には、グローバルガールズグループ「IZ＊ONE（アイズワン）」にも在籍した矢吹奈子や、女優やグラビアで活躍する田中美久がいた。“なこみく”の愛称で知られた2人の影で、ひっそり咲くメンバーだった。

それでも、その個性は当時から傑出していた。好きなことをとことん突き詰めるタイプ。アイドル時代は多数の衣装を自作することで、ファンから注目された。一時期は、ほぼ毎週のようにあった握手会に自作衣装を新調して臨んでいた。

その衣装のデザインも独特だった。カラフルなフェルト生地を使った服は、ホットドッグをイメージしたものや、赤いソーセージの部分を大きなネクタイのように見せたデザイン。トランプの絵札や花札、黒ひげ危機一髪のタルをイメージしたものもあった。菓子のパッケージや、すごろくになっているものもあった。見る者を喜ばせるサービス精神は、とびきり旺盛だった。

ある日、スタジオへ取材に行くと、大きな衣装ケースが数個、置かれていた。グループ全員の衣装かと思いきや、全て外薗の物だという。作ったのは数百着。「寝る時間がないんですよ」と、選抜ばりの忙しさを笑って明かしていたことを覚えている。

その外薗が一躍、脚光を浴びたのが19年1月、48グループの成人式だった。何と振り袖を自作して登場。「お姉ちゃんと振り袖を自作してきました」と明かし、出席した他のメンバー43人からどよめきが上がった。製作費は「3000円くらい。低予算ですけど」とも明かしていた。

衣装の中には、自己PRが記された一着もあった。スカート部分に書かれた「報われるまで努力する」の言葉が印象に残っている。アイドルとしては23年に卒業。その後も音楽ユニット「SHOOT THE MOON」で夢を追い求めている。その一途な生き方が、リチャードのハートをつかんだのかもしれない。