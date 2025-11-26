つないで、注いで、ボタンひとつで完璧に。食器洗いをもっと自由に【アイリスオーヤマ】の食洗機がAmazonに登場中‼
工事なしで、清潔を導入しよう。タンク式でかなえるキッチン革命【アイリスオーヤマ】の食洗機がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アイリスオーヤマの食洗機は、キッチンに置いてすぐに使える手軽さが魅力。タンクに水を注ぐだけで使用できるため、賃貸住宅やリフォーム前の暮らしにも最適な設計だ。
洗浄は上下2つのスプレーアームが回転しながら水を噴射。食器の隅々まで水流が行き渡り、こびりつき汚れもしっかり落とす。乾燥時にはヒーターを使わず送風で仕上げるため、電気代も抑えられるエコ仕様だ。
洗浄は4つのコースから選べ、用途や食器の状態に合わせて細やかに対応。「洗浄」「すすぎ」「送風乾燥」の基本工程に加え、最後のすすぎは温度制御付き。食器は庫内の余熱と「ドライキープ」機能でしっかり乾く。さらにボタン一つでドライキープを4時間延長でき、乾燥後の状態も維持しやすい。
食器カゴやフタは取り外して丸洗いできるため、清掃もラクラク。便利で頼れるアイテムだ。
