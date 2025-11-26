吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、先輩芸人・シスターが出演し、トークを繰り広げた。

シスター（左：井坂ひ孫、右：週末）

シスターは、井坂ひ孫（いさかひまご）と週末（しゅうまつ）の2人が2022年に結成したコンビで、NSC大阪校42期生のコント師。井坂は大阪府出身で、週末は福岡県出身。柔道経験者である週末の特技は重量挙げだという。

2人はそれぞれ、芸名の由来について紹介した。

ピン芸人として活動していたことがある井坂。当時、インパクトのある芸名が多いなかで、ただの『井坂』でライブに出るのがこわかったそうで、「急きょ、適当に『ひ孫』とつけた。それがいまだにずっと残っている」と明かした。

一方の週末は、もともと社会人として工場に勤務していた。「休みが土日しかない、結構ブラック企業やった。マジで楽しみが土日しかないから、『土日がくればうれしい』＝『週末がくれば楽しい』というところから“週末”になった」という、つらい過去から名付けられたのだそう。

芸名トークから、話題は、はるかぜに告ぐの花妃の改名へと展開。はるかぜに告ぐの2人とライブなどで共演する機会が多かったこともあり、「改名した『花妃』がまだしっくりこない」のだとか。

当の本人である花妃いわく、「改名した原因は、共演するほかの芸人たちから『とんず』と名前を混同されるから」「バッテリィズの寺家さんとかには、毎回間違えられていた」という。

はるかぜに告ぐ 花妃

はるかぜに告ぐ とんず

シスターの2人がコンビを結成したのは、井坂が当時まだ面識のなかった週末に熱烈なオファーを送ったことがきっかけ。オファーの理由について、井坂は「俺がもうめっちゃ痩せててガリガリやから、きれいなデブがええと思ったから」と告白。

見た目重視の基準だったため、週末のことは「アドリブ力を鍛えるためのラップの授業でブチギレられたやつ」という認識のみだったという。ちなみに、怒られていた理由は、「アドリブ力を鍛えるための授業で、1か月前から準備していたから」とのこと。

当時、週末は別の相方とコンビを組んでいたが、「（当時の相方と）限界やと思っていた」と吐露。そのため、解散前にもかかわらず井坂の誘いに即OKの返事をしたそうで、「ある意味、2股の状態だった時期があった」と話した。

井坂とコンビを組んでから行われたライブの公演前に、元相方から突然「いま井坂くんとやってんの？ 楽しい？」と声をかけられた週末。井坂とコンビを組むことを話していないのに知られていたことで、「頭が真っ白になったままライブがはじまり、ダダすべりした」と苦い思い出をこぼした。

シスターとはるかぜに告ぐ

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年10月28日放送回より