プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、パ・リーグの最優秀選手賞（MVP）にソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が選出された。ベストナインに続き初受賞。球団の外国人選手としては17年のデニス・サファテ投手以来8年ぶりの受賞となった。

今回は会場に来られなかったモイネロは「自分だけでなく他の選手もいいプレーをしていたと思うんですけど、その中で自分が選ばれたのは凄く光栄ですし、自分としてもいいシーズンを送れたと思うので凄くうれしいです。（今シーズンを振り返って）シーズン外でいいのであれば今一番最近にプレーしていたので、CSの最後の試合が印象に残っています。チームを日本シリーズに導けたピッチングができたことが凄く印象に残っています。（先発転向2年目で成長した点は）持久力が上がった点が一番良かったと思います。昨年は結構夏に（持久力が）落ちてしまいましたし、夏はどの選手も落ちてしまうと思うんですけど、今年はその中で自分が良いところをキープできたので持久力面が凄く良くなったなと感じています。チームにとっても自分にとってもいいコンディションでシーズンを始められるということが大事だと思うので、まずは来シーズンに向けてしっかりコンディションをキープして今年残した成績よりも全てにおいて上回れるように頑張りたいと思います」とVTR出演でメッセージを寄せた。

モイネロは今季、12勝3敗、防御率1.46で最優秀防御率を獲得。12勝、172奪三振はともにリーグ3位で、勝率・800は勝率第1位投手賞の条件（13勝以上）には届かなかったが、規定投球回に到達した投手ではトップの成績だった。25日発表されたベストナインも初受賞。ソフトバンクの選手としては昨年の近藤健介外野手（32）から連続受賞となった。

【パ・リーグMVP得票結果】

（1位は5点、2位は3点、3位は1点、合計点数の順位）

1 モイネロ（ソフトバンク）983

2 レイエス（日本ハム） 257

3 牧原大成（ソフトバンク）163

4 伊藤大海（日本ハム） 156

5 杉山一樹（ソフトバンク）140

6 有原航平（ソフトバンク）110

7 大関友久（ソフトバンク）91

8 柳町 達（ソフトバンク）62

9 松本裕樹（ソフトバンク）22

10 今井達也（西武） 10

11 中村 晃（ソフトバンク）6

12 近藤健介（ソフトバンク）4

13 村林一輝（楽天） 3

14 宮城大弥（オリックス）1

該当者なし 53