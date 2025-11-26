明日27日(木)の午後は、西日本を中心に広範囲で大気の状態が不安定に。28日(金)にかけては黄砂の予想も。28日(金)は北日本を中心に雨や風が強まり、荒れた天気になるおそれ。落雷や突風、急な強い雨にご注意を。

27日は西日本を中心に大気の状態不安定

明日27日(木)は、西から天気が下り坂に向かいます。



前線を伴った低気圧が日本海を進む見通しで、上空には寒気も流れ込むため、広く大気の状態が不安定になりそうです。

広い範囲で日差しは出ますが、九州では昼頃から雨や雷雨になる所があって、短い時間に降り方が強まることがあるでしょう。次第に風も強まるため、大きめの傘があると良さそうです。

中国、四国から関東にかけても、夕方以降は所々で雨が降りそうです。沿岸の地域を中心に雷が鳴る所もあるでしょう。落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。

28日にかけては黄砂の飛来予想も

雨のあとは、季節外れの黄砂が予想されています。

早ければ黄砂は明日27日(木)の昼過ぎになると九州北部に達する予想です。28日(金)にかけて西日本を中心に黄砂が予想され、東日本や北日本でも黄砂が一部に予想されています。



洗濯物への付着や見通しの悪化にご注意ください。

また、環境省によると、黄砂の飛来と呼吸器疾患についての関連が報告されています。喘息など呼吸器疾患のある人はいっそう注意が必要です。外出の際は、マスク(不織布マスク等)を着用するようにしましょう。

28日から29日は北日本を中心に雨・風強まる

28日(金)から29日(土)にかけては、低気圧が発達しながら北海道付近を進み、低気圧から延びる前線が北日本付近を通過する見通しです。



28日(金)の日付が変わる頃から北陸から北海道の広い範囲に雨雲がかかり始めるでしょう。雷を伴って本降りの雨になる所もありそうです。はじめは雨の所が多いですが、北海道の標高の高い所では昼頃から次第に雪へと変わる見込みです。



北海道では風も強く荒れた天気になるおそれがあります。28日(金)から29日(土)は、北海道の渡島・檜山地方、胆振・日高地方、石狩・空知・後志地方、上川・留萌地方で、暴風警報の発表可能性が「中」となっています。暴風や猛吹雪による交通への影響などに十分ご注意ください。

雷が近づいたら 家の中でやるべきこと

雷雲が近づいた場合、家の中にいても、身を守るためにやっていただきたいことが2つあります。



1つめは、窓から離れて、家の中央に避難することです。雷が鳴る時には、突風が吹くこともあり、突風によって窓ガラスが割れる恐れがあります。雷が鳴っているかどうか、外の様子が気になるかもしれませんが、窓やカーテンはしっかり閉めて、窓から離れましょう。特に、大きなガラス窓の下や周囲は、大変危険ですので、絶対に近づかないでください。



2つめは、雷が近づいたら、家電製品のコンセントを抜くことです。雷が落ちると、パソコンなどが故障する場合がありますが、それを防ぐのは簡単です。コンセントを抜くだけで、雷から家電製品を防護できます。



雷の音が聞こえなくなっても、20分くらいは、むやみに外に出ないでください。