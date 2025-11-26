最大2300円オフ！「テルマー湯新宿店」で早朝の追加料金が無料になるお得な″朝得割引″スタート。
テルマー湯新宿店は、2025年11月26日から、早朝の追加料金が無料になる「朝得割引」を実施しています。
入館料金のみで最大18時間も利用可能
テルマー湯新宿店では、11月26日の「いい風呂の日」から早朝追加料金が無料になる「朝得割引」を開始。
これまで朝6時から9時の入館料は、月曜から木曜日は2000円（一般料金）、金土日曜日は2300円（一般料金）でしたが、26日からは毎日無料になっています。
入館料金のみで朝6時から深夜24時までの利用が可能になり、最大18時間の長時間滞在にも対応。
最大24時間滞在した場合でも、深夜追加料金を含めて、月から木は4900円（一般料金）、金曜は5300円（一般料金）、土日祝・特定日は6200円（一般料金）で利用できます。なお、会員料金はどの日でも合計400円お得に。
・新宿天然温泉テルマー湯について
種類豊富な男女別の浴槽やサウナに加え、屋外フィットネスや岩盤浴、和食居酒屋、ラウンジ、バー、マンガコーナーなど設備が充実。アカスリやボディケアなどの専門店もあり、一日中くつろいで過ごせます。
【場所】
東京都新宿区歌舞伎町1-1-2
【営業時間】
24時間営業／年中無休
【入館料金】
月曜から木曜は2900円（一般料金）、金曜は3000円（一般料金）、土日祝・特定日は3900円（一般料金）／会員料金はどの曜日でも200円オフ
【深夜料金】
月曜から木曜は＋2000円（一般料金）、金土日祝・特定日は＋2300円（一般料金）／会員料金はどの曜日でも200円オフ
【岩盤浴料金】
＋900円
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部