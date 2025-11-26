『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』Prime Videoで独占見放題配信へ、12月24日スタート
今年1月に劇場公開され、熱狂的な支持を集めた映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（配給：クロックワークス）が、12月24日午前0時より、動画配信サービス「Prime Video」にて独占見放題配信されることが決定した。
【動画】『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』予告編
本作は、約10億円を投じて精緻に再現された九龍城砦セットの圧倒的スケールが観客を魅了し、さらに胸を焦がすほどに熱いドラマが大きな反響を呼び、SNSを中心に爆発的な話題となった。口コミの広がりとともに幅広い層へ支持が拡大し、リピート鑑賞も続出。公開からロングランを記録し、興行収入5.7億円を突破。2025年を代表する劇場ヒット作のひとつとなった。
劇場公開後に発売されたBlu-ray・DVDでは、「自宅が九龍城砦になった！」という声が上がるほど、その世界観の再現度が話題に。今回の配信で、さらに多くの視聴者が“あの世界”を自宅で体感できることとなる。
Prime Videoでの鑑賞には会員登録が必要。Amazonプライム会員は追加料金なしで鑑賞できる。
（C）2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.
