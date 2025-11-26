ラウンドガールで『制コレ24』メンバー・百田汐里、無垢をテーマに美ボディ・美肌際立つ白衣装で統一された写真集
『制コレ24』のメンバーでラウンドガール『KrushGIRLS』のほか『東京オートサロン2026イメージガールA-class』にも選ばれるなど、幅広いジャンルで活躍中のグラビアアイドル・百田汐里が、最新デジタル写真集『無垢な彼女』（ワニブックス）を26日日にリリースした。
【写真】透明感溢れる百田汐里の美肌が際立つ白の衣装
今作は、グラビアテーマの“無垢”に沿って衣装はすべて白で統一。透き通った色白美肌と美しいボディラインが際立った一冊に仕上がっている。さらに、今回のデジタル写真集は “6つのエピソード”ごとに魅せるグラビアを用意。キュートで愛らしいベビーフェイスな彼女が、シーン別に様々な表情や仕草を見せてくれている。
■百田汐里（ももた・しおり）プロフィール
2007年8月19日生まれ。大阪府出身。血液型＝AB型。2024年に引き続き、2025年も『KrushGIRLS』の一員としてリングガールを務める。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバーとしてグラビア活動開始。『東京オートサロン2026イメージガールA-class』に選ばれる。
