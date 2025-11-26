宮城県・女川町「クマ出没のお知らせに関する訂正とお詫び」を発表 真偽確認→「フェイク画像」と判明
宮城県・女川町は26日、町の公式Xアカウントを通じ、クマ出没に関する画像が生成AIによるフェイク画像だったとし、謝罪した。
【画像】女川町「クマ出没のお知らせに関する訂正とお詫び」（全文）
「クマ出没のお知らせに関する訂正とお詫び」とし、書面を掲載。「本日、女川町内へのクマ出没に関してお知らせしたところですが、外部からの情報をもとに真偽確認を続けた結果、提供された情報（画像）が生成AIによるフェイク画像であったことが判明いたしました」と説明。「町として、住民みなさまの危険回避を優先しお知らせしたところですが、不安や混乱を与えてしまったことに対しましてはお詫びを申し上げます」とつづった。
また「今後は、寄せられた情報を慎重に精査の上、正しい情報をできるだけ迅速に住民のみなさまにお知らせすることといたしますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。この度のことを教訓に今後の情報発信においては、正確性と迅速性を高められるよう努めてまいります」と伝えた。
その上で「なお、今回の事案が誤情報であったとは言え、クマ出没に関しては引き続き細心の注意を払っていただくことが必要になりますので、町からの情報提供も迅速かつ丁寧に行いますが、住民のみなさまにおかれましては注意を継続していただきますようお願いいたします」と呼びかけた。
