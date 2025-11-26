【スタバ】ホリデー新作第2弾は、″大人のスモア″。マシュマロ×クランチ×チョコレートの濃厚な味わいがたまらん

スターバックス コーヒー ジャパンでは、2025年11月26日から、ホリデーシーズン第2弾として「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」が登場。他にもホリデーシーズンを彩るメニューを販売しています（一部店舗を除く）。

クリスマスマーケット定番のドリンクをアレンジしたビバレッジも

「スモア」は、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べるスイーツ。そんな「スモア」をイメージした"ふわっ、さくっ、とろっ。"食感と、チョコレートの濃厚な味わいがとろけあう2種が登場します。

「スモア チョコレート ラテ」（画像左）は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯です。

価格は以下の通り。

持ち帰り...Short 570円／Tall 609円／Grande 653円／Venti 697円

店内利用...Short 580円／Tall 620円／Grande 665円／Venti 710円

「スモア チョコレート フラペチーノ」（画像中央）は、ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりの一杯です。

チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わいが特徴。ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げています。

価格は、持ち帰りの場合678円、店内利用の場合は690円。Tallのみの販売です。

さらに、ホリデーシーズンを華やかに彩るスイーツも販売中。

「ストロベリー&チョコレートタルト」（画像右）は、大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームやチョコレートガナッシュを重ねた一品。

甘酸っぱいストロベリーに、濃厚な風味のチョコレートやタルト生地のサクサクとした食感で、多彩な味わいを楽しむことができます。

価格は、持ち帰りの場合570円、店内利用の場合は580円。

また、クリスマスマーケットの定番「アップルサイダー」をスタバらしくアレンジしたビバレッジも登場しています。

「ホット アップル サイダー」は、バリスタが一杯一杯丁寧にスチームしたアップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした一品です。

一口飲むと、スパイスの香りとクランベリーを思わせる酸味が重なり、やさしい甘みとともに豊かな食感が広がります。

価格は以下の通り。

持ち帰り...Short 550円／Tall 589円／Grande 633円／Venti 678円

店内利用...Short561円／Tall600円／Grande645円／Venti690円

500円分のチケットがもらえるSend2More1キャンペーンも開催

12月2日9時から25日23時59分までの期間中、公式ホームページ・公式アプリから1会計あたり700円以上のeGiftを2回購入した人に、500円分のドリンクチケットをプレゼントする「Send2More1」キャンペーンも実施。

エントリー方法やその他条件については、12月2日9時に公開される特設ページから確認できます。

なお、「Send2More1」キャンペーンは「whoo」のアプリでも実施。全国のスターバックス店舗付近にいるwhooユーザーに向けて、MAP上でスターバックス店舗をタップするとスペシャルページが立ち上がり、仲良くしているお友達がランキング形式で毎日表示されます。

掲出期間は12月4日から25日まで。気になる人はチェックしてみて。

すべての商品は、一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部