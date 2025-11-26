◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン プロアマ（２６日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

元プロ野球選手で日米通算１７０勝の松坂大輔が初のレギュラーツアーに挑む。開幕前日の２６日、アマチュアとしてプロアマ戦に出場した。強風の難コンディションでの１８ホールを終え「昨日は風が吹かなくて、これだったらいいなと思いながらラウンドしていた。今日は黒潮らしい風を経験できた。これだけ強い風が吹いたら僕はアウトです」と苦笑いだった。

昨年、下部ツアーの２試合に出場。ともに予選落ちだった。レギュラーツアーは初めてになる。「シードが懸かっている選手もいるし、賞金王争いをしている選手もいるなかで出場するのは、正直非常に申し訳ないなと思いながら参加している。違う緊張感を周りの選手からも感じる。いい緊張感を持ってプレーできたらと思う」と気を引き締めた。

ドライバーの飛距離を問われると「どのくらいですかね…２５０ヤードから３３０ヤードの幅じゃないですか（笑）。しっかり当たればかなり飛ぶけど、芯を外すことが僕らは多いので」。１８０センチを超える体格に宿る圧倒的なパワーと体幹。会心の当たりが出た際の飛びは、やはり怪物だ。

１９９９年に西武に入団し、プロ１年目のオフにゴルフを始めた。「僕らが入ったときは球団コンペが必ずあったので。きっかけは強制」。西武のキャンプ地が高知だったため「休みの日には、だいたいここに来ていた。広くて好きなコース」。何度も回り、Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣの特徴は理解している。

松坂にとってのゴルフの魅力は「いろんな人と会えたこと」だという。「僕もこんなにゴルフにはまるとは思っていなかった。野球以外の競技の方とも会う機会が増えたし、普段聞けないような話を聞かせてもらったり。野球に生かせないかなっていうのはあった」と明かした。

過去にレギュラーツアーに挑戦した元プロ野球選手はデーブ大久保、桑田真澄、立浪和義、神田大介、真弓明信の５人。決勝ラウンド進出者はいない。「やるからには最初から予選通過を諦めてやるわけにはいかない。可能性は限りなくゼロに近いのは分かっているけど、泥臭く、少しでもその目標に近づけるように、一打一打に集中して頑張っていきたい」。最後まで粘り強く戦い抜く。