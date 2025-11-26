台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー37万人以上のサミー（短今・34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。日本旅行での“初体験”を明かした。

サミーは台湾プロ野球チームのチアリーダー選抜「クラシック・ガールズ」に選ばれて、23年3月に開催された第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で台湾代表を応援していた。しかし台湾は1次ラウンドで敗退。“会えなく”なってしまった状況に、日本中のファンから“悲鳴”が上がっていた。

今月東京に滞在していたサミー。東京ディズニーランドや渋谷、新宿などを堪能した。

自身のインスタグラムで「おそらく日本で一番良い経験をした」と題して投稿。

「旅行を節約するために、一度のカプセルホテルに宿泊した」と明かした。「私のベッドは上の階。幸いにも私はどこでも寝れるタイプ」と“初体験”のカプセルホテルで美脚を強調した写真を公開した。

ネットでは「とても美しい」「すごいキレイ」「良い経験をしたね」「素敵」「美しい女神様」「また日本に来てね」「美人台湾チアがカプセルホテル宿泊するとは！」などの声が上がった。