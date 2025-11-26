ゲーム配信で知られるプロゲーマー・たぬかな（33）の「結婚事後報告」が話題だ。

11月25日、たぬかなは「結婚してました。今まで隠しててすまん」とXにつづりながら写真を2枚投稿。1枚は単独でワインレッドのウエディングドレスに身を包む自身の姿が、もう1枚は白のウエディングドレスに身を包んだ本人と、お相手らしき顔をボカした人物が映る2ショットだ。

これと前後して行った生配信では、結婚の時期について4年前であることも公表。突然の結婚発表にはファンから祝福の声が続々だが、併せて、Xには2ショットを見たうえで《ギリ170ないんじゃないか？？》といった、新郎の身長がどれぐらいなのかを勘繰る反応も出ている。これについて、ゲーム配信に詳しい週刊誌芸能記者は語る。

「本人が3年前の2022年2月に生配信中に放った、『（男性は身長が）170はないと、正直、人権ないんで』『170センチない方は、俺って人権ないんだって思いながら生きて行ってください』という発言が邪推の原因です。当時、男性たちからは猛抗議が巻き起こり、本人は大炎上。そのことを思い出しつつ、たぬかなさんが選んだ相手が『身長が170センチあるのか？』という点に注目が集まっているわけです」

Xには他にも、《馬鹿にされてた170以下の人よりも、自分は170あるからたぬかなとワンチャンあるって勘違いしてた勢のがダメージ受けてそう》といった、結婚発表によって別の層が「たぬかなロス」に陥っているのではないかとの指摘が出ている。実に賑やかな反応を見せているが、ファンの関心は早くも次の段階に移ってきているという。

「身長152センチと言われるたぬかなさんに今後子供ができて、それが男の子だった場合に、身長が170センチ以上あるか否かを“占う”声です。《息子は母親の身長に強く遺伝するから、たぬかなの息子は170未満になるのが自然》と、まことしやかに自説を披露するファンや、《たぬかなの息子が170超えなくて泣くところまでが物語なんだよ》と、因果応報な展開を期待するファンもいるほどです」（前出の週刊誌芸能記者）

気も早いし、セクハラっぽいが、結婚の事後報告があったところからして、さらなる吉報もあり得るかもしれない？

◇ ◇ ◇

