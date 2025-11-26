11月25日、女優の広瀬すずが自身のInstagramを更新。広瀬がアンバサダーを務める『ルイ・ヴィトン』のグレーのマフラーを巻いて、外で撮影された美しいソロショットが掲載された。さらに《あったかく過ごしましょ》と一言綴られ、寒くなってきた時期ならではの、ファンへの気遣いを見せた。

「広瀬さんがInstagramを最後に更新したのは、9月20日。自身が出演した映画『宝島』のオフショットを掲載したのが最後となっていました。今回更新するのは約2カ月ぶり。久しぶりの投稿にファンも歓喜に湧きました」（芸能ジャーナリスト）

Instagramのコメント欄には、400件を超えるコメントが殺到。《投稿ありがとう！嬉しい！》《久しぶりの写真あげてくれてうれしいです》など、久しぶりの近影公開を喜ぶ声が多数寄せられていた。

前出の芸能ジャーナリストは、2カ月ぶりの更新となった背景についてこう指摘する。

「広瀬さんは、ドラマや映画の出演オファーが止まりません。2025年だけでも『ゆきてかへらぬ』『片思い世界』『宝島』『遠い山なみの光』と、すでに4本の映画が公開されています。さらに2026年は、『汝、星のごとく』の公開も控えており、多忙を極めています」

2012年に14歳でファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルとして芸能界デビュー。その翌年の2013年には、ドラマ『幽かな彼女』（フジテレビ系）で女優デビューをしている。

「広瀬さんは10代の頃から、透明感のあるかわいらしさで、“日本一忙しい16歳“ と呼ばれるほど多忙な日々を送っていました。当時は、女優業と学業の両立に悩んだことも。

そんな10代を乗り越え、現在27歳となった広瀬さんは、徐々に女性の色気も加わり、役柄にも深みが出るようになりました。役柄の振り幅も大きくなり、さまざまな作品に声がかかるのでしょう。

20歳前後から自分自身をコントロールする方法を身につけ、忙しくても気持ちが楽になったと語っていたこともあります。Instagramも適度なペースで続けながら、作品へ集中しているのかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

広瀬は “日本一忙しい27歳” を歩んでいるようだ。