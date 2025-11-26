【羽川豊の視点 Weekly Watch】

初の年間女王決定の佐久間朱莉は今後、米女子ツアーへ行く気があるのか？

やっぱり高額賞金は魅力です。

米女子ツアー最終戦のツアー選手権は、世界ランク1位のジーノ・ティティクルが連覇を達成。年間女王、年間最優秀選手、平均ストローク1位（べアトロフィー）に輝きました。飛距離と正確なショット、どんなコースでも上位にくる技術を今大会でも十分に見せてくれました。最終戦の優勝賞金は400万ドル（約6億2400万円）。この2年（38試合）の獲得賞金は総額で約21億円に達します。

このまま「ジーノ時代」が続きそうですが、それも体調次第でしょう。米女子ツアーは世界を転戦するため体調管理が難しい。長時間移動や時差、ベッドの違いなどから、ちょっとした体の違和感でスイングを崩したり、故障につながることはよくあります。ジーノも昨季は左手親指のケガで出遅れ、今は左手首が100％の状態ではないという。タフな世界で“長生き”するには、技術以上に体力が必要といっても過言ではありません。その点、ルーキーの岩井明愛・千怜の姉妹は、来季も楽しみです。

高額賞金といえば、サウジアラビア政府系ファンドが支援し、“金満ツアー”と揶揄されるLIVゴルフは桁違いです。2年連続賞金王J・ラームは今季だけで約49億円を獲得。2年で約100億円です。国内ではあまり報じられませんが、同ツアーの賞金ランク35位の香妻陣一朗でも約4億8700万円にもなります。

欧米ツアーのトップ選手が高額の契約金で大量に引き抜かれた経緯などから、傍流で悪いイメージが今も払拭されていません。それでもプロゴルファーは別名「賞金稼ぎ」。世界に“金満ツアー”を目指す選手が多いのはわかります。国内ツアー4勝の浅地洋佑は、今季のアジアンツアーの高額大会「インターナショナルシリーズ」のポイントレース2位で、来季のLIVツアー出場権を手にしました。ビッグチャンスを生かし、稼げばよいのです。

LIVツアーが傍流なら、本流はR・マキロイや松山英樹がプレーする米ツアーです。金子駆大は米ツアー最終予選会の参戦資格を得て、出場を決意しました。生源寺龍憲、河本力、小平智、石川遼は2次予選からの挑戦です。25歳前後の金子たちは、DP（欧州）ツアーから米ツアー「移籍」を決めた中島啓太や米下部ツアーから「昇格」した平田憲聖に続きたい。夢を追い、実現させるためにはいくつもの壁があります。どんなルートであれ、海外ツアーに挑戦する選手たちは無条件に応援したい。チャレンジしなければ何も始まりません。

DPツアーやアジアンツアーの賞金もかなり高くなりました。それでも、最高峰の米ツアーで戦うことがプロゴルファーの夢であり、力さえつけば多額の賞金にメジャータイトルも見えてくる。

ちなみに、米ツアーのプレーオフ最終戦は優勝賞金が1000万ドル（約15億6000万円）。夢があるじゃないですか。

（羽川豊／プロゴルファー）