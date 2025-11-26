NPB(日本野球機構)は26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」で、最優秀選手賞(MVP)を発表。セ・リーグは阪神の佐藤輝明選手が選出されました。

プロ5年目の佐藤選手は今季、打率.277(7位)、40本塁打(1位)、102打点(1位)をマークし、打撃2冠に輝きました。前日にはベストナイン賞を初受賞。この日の最優秀選手賞とダブルで初受賞となりました。

佐藤選手は「技術的なことはいろいろ試しながら、自主トレからやってましたし、今までの継続が実を結んだ」とコメント。守備面ではエラー数が23個から6個と大幅に減ったことについて「送球が一つの課題だったので、そこを修正するために練習してきたので結果として良くなって良かったです」と語りました。

来季に向けては「もちろんMVP目指してしっかりチームを引っ張れる活躍を頑張って継続できたらなと思います」と意気込みました。

なお佐藤選手の1位得票数は244票、2位28票、3位4票で1308点。2位の阪神・石井大智投手は1位21票、2位87票、3位48票で414点と大きく差をつけて、堂々の1位となりました。さらに3位は阪神・村上頌樹投手、4位は森下翔太選手、5位才木浩人投手、6位坂本誠志郎選手と、1位から6位まで阪神勢が独占する形となりました。