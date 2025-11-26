¡ÈCA¤á¤ë¤ë¡ÉÇ÷¿¿¤Î±éµ»¡ª¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×2»þ´ÖSP É÷´Ö½Ó²ð¡¦¸ÍÄÍ½ãµ®¡¦¹â¶¶¥æ¥¦¡¦µÈ½»¤éÇ®±é
ÌÀÆü11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¡ÖCA¤á¤ë¤ë¤¬ÂçÆÍÇËSP¡×¡£¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤ÎÌ©Í¢¤ò¡¢´Æ»ë´±¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼Úå¤È¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬²ÚÎï¤ËË½¤¯¡£¡ÈCA¤á¤ë¤ë¡É¤ò±é¤¸¤ëÀ¸¸«°¦ÎÜ¤Ï¡¢¾å¶õ1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¾èµÒ¤¿¤Á¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¶Ã¤¤ÎÊýË¡¤Çµß¤¦¡£
¢£Å¦È¯·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö1000·ï°Ê¾å¡¢Æü¡¹¹ªÌ¯²½¤¹¤ëÌ©Í¢¤ò¿©¤¤»ß¤á¤í¡ª
¡Ö¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡×¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤ä¸ÍÄÍ¤¬ÀÇ´Ø¸¡ºº¾ì¤Î´Æ»ë´±¤ò±é¤¸¡¢°¼Á¤ÊÌ©Í¢¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡£Ç¯´Ö1000·ï°Ê¾å¤âÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ©Í¢¤À¤¬¤½¤Î¼ê¸ý¤ÏÆü¡¹¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¸ÀÆ°¤ä½ê»ýÉÊ¤Ê¤ÉºÙÉô¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÊØ¤Ë¤ÆÌ©Í¢¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ¿Ì¾ÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿ÍÁÈ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ä¥®¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÉÔÀµÌôÊª¤äÇúÈ¯Êª¤òÃµÃÎ¤¹¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¸¡ººµ¡´ï¤Ë¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·´Æ»ë´±Ìò¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤ÆÉþÁõ¤ÎºÙÉô¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²ø¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ©Í¢Êª¤òË½¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¶áÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡ÈÊüÃÖ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡ÉÌäÂê¤ËÍí¤ó¤ÀÌ©Í¢¼ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢´Æ»ë´±Ìò¡¦¸ÍÄÍ¤¬Ä©¤à¡£
¥²¥¹¥È¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤ÎÌ©Í¢¼ê¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¹ªÌ¯¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ì¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¥³¥ï¥â¥Æ¤ÎÌò¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã¹øÄã¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆÍÇË¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤ÏÌ©Í¢ÈÈ¤Î°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±²óÅú¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤«!?
¢£Íðµ¤Î®¤Ë¤è¤ëÍÉ¤ì¤Ç¹üÀÞ¤·¤¿¾èµÒ¡¢¾å¶õ1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆÍÇ¡ÓÃÂ©¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾èµÒ¤òµß¤¨¡ª
¡ÖCA¤á¤ë¤ë ¶õ¤Î¾å¤ÎÆÍÇË·à¡×¤Ç¤Ï¡¢¤á¤ë¤ë¤³¤ÈÀ¸¸«¤¬CA¤ò±é¤¸¡¢Åë¾è¤·¤¿Èô¹Ôµ¡Æâ¤Çµ¯¤³¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â©»Ò¤¬µ¡Æâ¤ÎÄÌÏ©¤ËÍî¤È¤·¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤ò½¦¤ª¤¦¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤¿Êì¿Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢Íðµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ÏÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Êì¿Æ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·º¸ÏÓ¤ò¹üÀÞ¡£·ì´É¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£CA¤á¤ë¤ë¤Ïµ¡Æâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹üÀÞ¤·¤¿¾èµÒ¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£ÅÙ¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÉÔ°Â¡¦¶ÛÄ¥¤«¤éÆÍÁ³ÓÃÂ©¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¡£ÍÄ»ùÍÑ¤ÎÓÃÂ©Ìô¤¬¤Ê¤¯¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯½÷¤Îµ¤Æ»¤¬ÊÄº¿¤·¤Æ¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É÷´Ö½Ó²ð±é¤¸¤ëµ¡Ä¹¤Ï¡¢¾¯½÷¤Îµ¤Æ»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¾å¶õ1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é3000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£µ¤Æ»¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³«¤¸ÆµÛ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤â¡¢¾¯½÷¤ÎÌ¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢CA¤á¤ë¤ë¤¬¤È¤Ã¤¿µß½õË¡¤È¤Ï¡©
ËÌÂ¼¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢¤á¤ë¤ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£»³ÅÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ëVTR¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½±¤¤¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Â©¤ò¤Î¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£