【メジャーリーグ通信】

WBCだけじゃない…大谷翔平&ドジャースの来季に向けた“綱引き”の落としどころ

全世界での契約者数が2024年12月末の時点で3億人を超え、映画、ドラマ、アニメ、ドキュメンタリーなどさまざまな番組を提供するのは、米国の動画配信大手ネットフリックスである。

共同最高経営責任者のグレッグ・ピーターズがスポーツも配信こそが未来の形だと強調するように、近年、ネットフリックスは積極的にスポーツの分野に取り組んでいる。

2027年と2031年のFIFA女子ワールドカップサッカーを米国で、来年開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合を日本で独占配信するのも、こうした経営方針の一環だ。

WBCは米国で決勝が行われるとはいえ、全米大学体育協会（NCAA）のバスケットボールトーナメントの視聴者数より少ないのが実情である。

■「広告付き月額890円」は米国より割安

これに対し、日本では23年大会の米国との決勝戦が平日朝という時間帯の放送であったものの、1分以上視聴した人数が4657万人であった。また、韓国との試合は第1ラウンドながら同じく6234万人が視聴している。

いわば、最も熱心に視聴するのが日本であることは、数字の面からでも明らかである。そのような日本市場を、スポーツ配信にも力を入れようとするネットフリックスが見逃すはずはない。

しかも、有料アカウントが24年6月に1000万に到達したとはいえ、契約料金は月額で広告付きの「スタンダード」が890円、広告なしの「スタンダード」が1590円、最高画質の「プレミアム」が2290円と、それぞれ7.99ドル（約1240円）、17.99ドル（約2800円）、24.99ドル（約3890円）という米国の金額に比べれば低く抑えられている。

この違いは、ケーブルテレビの普及により有料契約に抵抗感が少ない米国と、無料の地上波が中心であった日本という視聴習慣の差に基づく。

■2029年までに日本制作作品を50本

日本において最も訴求力のある番組のひとつであるWBCを活用して契約者数を増加させたり、契約価格の改定への環境づくりをしようとしたりするネットフリックスの思惑は、日本で制作する映画やドラマを29年までに50本公開するという計画が示唆する日本市場への積極的な姿勢からも当然といえる。

現時点で中継や再放送を行えない日本の地上波や専門放送局は、ネットフリックスの世界戦略の前にWBCという大事な素材を奪われた形となった。

世界の市場の中で日本を捉えるネットフリックスと、国内だけで完結する日本の放送各社の態度の違いが今回の結果につながったとすれば、地上波や衛星放送で大リーグの試合そのものが見られなくなる日も遠くはないかもしれない。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）