大谷翔平選手が26日、オンラインでのメディアの合同取材に応じ、2026年3月5日開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への思いを語りました。

前回大会では、二刀流で出場し、MVPに輝き、日本を世界一に導いた大谷選手。大谷選手とってWBCとは何かと尋ねられると、「アメリカだけじゃなく、各国素晴らしい選手が多いですし、メジャーリーガーを始め素晴らしいチームも多いと思うので、その中で日本を代表して色々な選手とやれるというのはまた違う経験だなと思う。ワールドシリーズとはまた別に大きい大会の一つとして、今もそうですし今後も重要になってくるのかなと思ってます」と、今季ドジャースで2連覇を果たしたワールドシリーズを引き合いに出しながら答えました。

また、侍ジャパンへの合流時期については「現時点では詳しくはまだこの日だっていうのは決まってはないです。球団の方からちゃんと許可が出たっていう感じではあるので、起用法含め合流のスケジュールはこれからかなと思ってます」と未定であることを明かしました。

NPB所属の選手について聞かれると、「中継とか映像っていうのあんまり見ないようにはしてるので、全く誰が活躍してるとかっていうのは正直わからないです」としつつ、「今活躍してるのがどういうレベルの選手なのかなというのを、自分の想像とどういう風に違うのかなというのが楽しみではあります」と語りました。