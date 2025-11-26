民放連＝日本民間放送連盟は26日生成AI開発者に対して会員社が保有するコンテンツを許諾なくAIの学習などに利用することがないよう徹底することなどを要請する声明を発表しました。

民放連によりますと、OpenAI社が提供する映像生成プラットホーム「Sora2」で、民放連会員社が権利を保有するアニメ等のコンテンツと同一または酷似する映像が生成されて現在、インターネット上に存在しており、これは「Sora2の開発・学習段階で、会員社の保有するコンテンツを学習した結果と考えられる」と指摘しています。

また、違法アップロードされたコンテンツを学習に用いた場合は問題はさらに深刻で、民放連は「民放コンテンツの制作にかかわる数多くの関係者（出演者、原作者、脚本家、作詞家、作曲家、制作者など）の経済的利益や人格的利益を著しく毀損し、日本のコンテンツ制作の文化とエコシステムを破壊しかねません」と指摘しています。

さらに「会員社が制作・放送する報道・ニュース番組に類似したコンテンツが生成された場合は、国民生活に著しい混乱をもたらし、その影響は計り知れません。特に虚偽の災害映像、政治家の偽動画映像、外国人ヘイト映像などのディープフェイク動画が生成されれば、国民の不安をあおり、正常な判断を歪曲（わいきょく）させ、放送事業者による公正な報道の価値を大きく毀損することを危惧します。会員社が制作・放送する報道・ニュース番組の模倣や出演者のディープフェイク動画で、人々を投資・商品購買の勧誘や詐欺まがいの行為にいざなえば、犯罪等の被害者を生み出しかねません」と危機感をあらわにしました。

このような考えのもとで民放連は、生成AI開発者に対し、以下の3点について対応するよう強く求めています。

■会員社が権利を保有するコンテンツと同一または類似する生成物が出力される生成AIサービスは、会員社のコンテンツを無許諾で学習の対象としないよう措置を講ずること。■会員社のコンテンツと同一もしくは類似する映像・画像等が生成されることのないよう措置を講じること。すでに生成され、流通している場合は削除に努め、特に開発者が自ら運営するサイトからは削除すること。■生成AIに起因する著作権侵害に関する会員社からの申し立てに真摯に対応すること。