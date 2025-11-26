セMVPはT佐藤輝明！「しんどいときもありましたけど」圧倒的な得票数で獲得、パはHモイネロ ソフトバンク勢が2年連続【NPBアワーズ】
■NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD（26日、東京・新高輪プリンス）
【ベストナイン一覧】最多得票はセ・サトテル、パ・レイエス ルーキー・宗山が紅林に3票差で初
日本野球機構は26日、今年活躍した選手を称える年間表彰式の“NPB AWARDS 2024”を開催した。新人王はセ・リーグ、荘司宏太（25、ヤクルト）。パ・リーグは西川史礁（22、ロッテ）となった。そして、MVPはセ・リーグは佐藤輝明（26、阪神）、パ・リーグはL.モイネロ（29、ソフトバンク）が受賞した。
プロ野球の今年1年を締めくくるNPBアワードではすでに発表されていたベストナイン、各タイトルホルダー、特別賞受賞者へのトロフィー授与が行われた。
この式典で発表されたのは記者投票で選出される両リーグのMVP（最優秀選手）と新人王の2つの賞。セ・リーグMVPには阪神の佐藤、“本塁打・打点”の二冠王、さらに守備でもゴールデングラブ賞を獲得、日本シリーズでは5試合連続打点をマークし、2位の石井大智（28、阪神）に3倍の得票差をつけて文句なしの初受賞となった。
蝶ネクタイ姿で登場した佐藤は「素直にとても嬉しいですし、周りの方のサポートに感謝したい」と緊張した表情で話した。「不調の波を少なく、それが今までの課題だったんで、そこを克服できた1年だったかな」と語り、守備面も24年は23個のエラーだったが、25年は6個のエラーとなった。「練習をたくさんしてきて本当によかったなと思うしはい。（1塁手の）大山さんにもね。ありがとうと言いたいです」と笑顔を見せた。
「もちろん中軸として、そういう気持ちはありましたし、何より求められるのはやっぱり結果なんで。そこをずっと考えながらやった1年でした。しんどいときもありましたけど、周りに支えられながら何とか1年やって来れた」と振り返り、来季に向けては「もちろんMVP目指して、しっかりチームを引っ張れるような活躍頑張ってやっていきたいなと思います」と2年連続MVPを誓った。
パ・リーグのMVPは5年ぶりに日本一を奪還したソフトバンクのモイネロ、24試合に登板して12勝3敗、防御率1.46、172奪三振。最優秀防御率のタイトルを獲得した。球団では2017年のサファテ（ソフトバンク）以来、8年ぶりに投手が獲得した。
【NPBアワード受賞者一覧】
セ・リーグ表彰選手
◆最優秀選手
佐藤輝明（26、阪神）初
◆最優秀新人
荘司宏太（25、ヤクルト）
【投手部門】
◆最優秀防御率
才木浩人（27、阪神）初
◆最高勝率
村上頌樹（27、阪神）初
◆最多勝利
村上頌樹（27、阪神）初
東克樹（29、DeNA）2年ぶり2度目
◆最多セーブ
R.マルティネス（29、巨人）2年連続3度目
松山晋也（25、中日）初
◆最優秀中継ぎ
大勢（26、巨人）初
◆最多奪三振
村上頌樹（27、阪神）初
【打者部門】
◆首位打者
小園海斗（25、広島）初
◆最多本塁打
佐藤輝明（26、阪神）初
◆最多打点
佐藤輝明（26、阪神）初
◆最高出塁率
小園海斗（25、広島）初
◆最多安打
岡林勇希（23、中日）3年ぶり2度目
◆最多盗塁
近本光司（31、阪神）4年連続6度目
■コミッショナー特別表彰
石井大智（28、阪神）
■連盟特別表彰
◆最優秀監督
藤川球児（45、阪神）
◆カムバック賞
大野雄大（37、中日）
パ・リーグ表彰選手
◆最優秀選手
L.モイネロ（29、ソフトバンク）初
◆最優秀新人
西川史礁（22、ロッテ）
【投手部門】
◆最優秀防御率
L.モイネロ（29、ソフトバンク）2年連続2度目
◆最高勝率
大関友久（27、ソフトバンク）初
◆最多勝利
有原航平（33、ソフトバンク）2年連続3度目
伊藤大海（28、日本ハム）2年連続2度目
◆最多セーブ
平良海馬（26、西武）初
◆最優秀中継ぎ
松本裕樹（29、ソフトバンク）初
◆最多奪三振
伊藤大海（28、日本ハム）初
【打者部門】
◆首位打者
牧原大成（33、ソフトバンク）初
◆最多本塁打
F.レイエス（30、日本ハム）初
◆最多打点
F.レイエス（30、日本ハム）初
◆最高出塁率
柳町達（28、ソフトバンク）初
◆最多安打
村林一輝（28、楽天）初
◆最多盗塁
周東佑京（29、ソフトバンク）3年連続4度目
■連盟特別表彰
◆最優秀監督
小久保裕紀（54、ソフトバンク）
■正力松太郎賞
小久保裕紀（54、ソフトバンク）
◆特別賞
山本由伸（27、ドジャース）
【ベストナイン一覧】
■セ・リーグ
投手：村上頌樹（27、阪神）5年目で初
捕手：坂本誠志郎（32、阪神）10年目で初
一塁手：大山悠輔（30、阪神）2年ぶり2度目
二塁手：中野拓夢（29、阪神）3年ぶり2度目（遊撃手で1回）
三塁手：佐藤輝明（26、阪神）5年目で初
遊撃手：泉口友汰（26、巨人）2年目で初
外野手：森下翔太（25、阪神）3年目で初
外野手：近本光司（31、阪神）5年連続5度目
外野手：岡林勇希（23、中日）2年ぶり3度目
■パ・リーグ
投手：L.モイネロ（29、ソフトバンク）9年目で初
捕手：若月健矢（30、オリックス）12年目で初
一塁手：T.ネビン（28、西武）1年目で初
二塁手：牧原大成（33、ソフトバンク）14年目で初 ※育成含め15年目
三塁手：村林一輝（28、楽天）10年目で初
遊撃手：宗山塁（22、楽天）1年目で初
外野手：柳町達（28、ソフトバンク）6年目で初
外野手：中川圭太（29、オリックス）7年目で初
外野手：周東右京（29、ソフトバンク）2年連続2度目
DH：F.レイエス（30、日本ハム）2年連続2度目