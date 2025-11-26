■NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD（26日、東京・新高輪プリンス）

【ベストナイン一覧】最多得票はセ・サトテル、パ・レイエス ルーキー・宗山が紅林に3票差で初

日本野球機構は26日、今年活躍した選手を称える年間表彰式の“NPB AWARDS 2024”を開催した。新人王はセ・リーグ、荘司宏太（25、ヤクルト）。パ・リーグは西川史礁（22、ロッテ）となった。そして、MVPはセ・リーグは佐藤輝明（26、阪神）、パ・リーグはL.モイネロ（29、ソフトバンク）が受賞した。

プロ野球の今年1年を締めくくるNPBアワードではすでに発表されていたベストナイン、各タイトルホルダー、特別賞受賞者へのトロフィー授与が行われた。

この式典で発表されたのは記者投票で選出される両リーグのMVP（最優秀選手）と新人王の2つの賞。セ・リーグMVPには阪神の佐藤、“本塁打・打点”の二冠王、さらに守備でもゴールデングラブ賞を獲得、日本シリーズでは5試合連続打点をマークし、2位の石井大智（28、阪神）に3倍の得票差をつけて文句なしの初受賞となった。

蝶ネクタイ姿で登場した佐藤は「素直にとても嬉しいですし、周りの方のサポートに感謝したい」と緊張した表情で話した。「不調の波を少なく、それが今までの課題だったんで、そこを克服できた1年だったかな」と語り、守備面も24年は23個のエラーだったが、25年は6個のエラーとなった。「練習をたくさんしてきて本当によかったなと思うしはい。（1塁手の）大山さんにもね。ありがとうと言いたいです」と笑顔を見せた。

「もちろん中軸として、そういう気持ちはありましたし、何より求められるのはやっぱり結果なんで。そこをずっと考えながらやった1年でした。しんどいときもありましたけど、周りに支えられながら何とか1年やって来れた」と振り返り、来季に向けては「もちろんMVP目指して、しっかりチームを引っ張れるような活躍頑張ってやっていきたいなと思います」と2年連続MVPを誓った。

パ・リーグのMVPは5年ぶりに日本一を奪還したソフトバンクのモイネロ、24試合に登板して12勝3敗、防御率1.46、172奪三振。最優秀防御率のタイトルを獲得した。球団では2017年のサファテ（ソフトバンク）以来、8年ぶりに投手が獲得した。

【NPBアワード受賞者一覧】

セ・リーグ表彰選手

◆最優秀選手

佐藤輝明（26、阪神）初

◆最優秀新人

荘司宏太（25、ヤクルト）

【投手部門】

◆最優秀防御率

才木浩人（27、阪神）初

◆最高勝率

村上頌樹（27、阪神）初

◆最多勝利

村上頌樹（27、阪神）初

東克樹（29、DeNA）2年ぶり2度目

◆最多セーブ

R.マルティネス（29、巨人）2年連続3度目

松山晋也（25、中日）初

◆最優秀中継ぎ

大勢（26、巨人）初

◆最多奪三振

村上頌樹（27、阪神）初

【打者部門】

◆首位打者

小園海斗（25、広島）初

◆最多本塁打

佐藤輝明（26、阪神）初

◆最多打点

佐藤輝明（26、阪神）初

◆最高出塁率

小園海斗（25、広島）初

◆最多安打

岡林勇希（23、中日）3年ぶり2度目

◆最多盗塁

近本光司（31、阪神）4年連続6度目

■コミッショナー特別表彰

石井大智（28、阪神）

■連盟特別表彰

◆最優秀監督

藤川球児（45、阪神）

◆カムバック賞

大野雄大（37、中日）

パ・リーグ表彰選手

◆最優秀選手

L.モイネロ（29、ソフトバンク）初

◆最優秀新人

西川史礁（22、ロッテ）

【投手部門】

◆最優秀防御率

L.モイネロ（29、ソフトバンク）2年連続2度目

◆最高勝率

大関友久（27、ソフトバンク）初

◆最多勝利

有原航平（33、ソフトバンク）2年連続3度目

伊藤大海（28、日本ハム）2年連続2度目

◆最多セーブ

平良海馬（26、西武）初

◆最優秀中継ぎ

松本裕樹（29、ソフトバンク）初

◆最多奪三振

伊藤大海（28、日本ハム）初

【打者部門】

◆首位打者

牧原大成（33、ソフトバンク）初

◆最多本塁打

F.レイエス（30、日本ハム）初

◆最多打点

F.レイエス（30、日本ハム）初

◆最高出塁率

柳町達（28、ソフトバンク）初

◆最多安打

村林一輝（28、楽天）初

◆最多盗塁

周東佑京（29、ソフトバンク）3年連続4度目

■連盟特別表彰

◆最優秀監督

小久保裕紀（54、ソフトバンク）

■正力松太郎賞

小久保裕紀（54、ソフトバンク）

◆特別賞

山本由伸（27、ドジャース）

【ベストナイン一覧】

■セ・リーグ

投手：村上頌樹（27、阪神）5年目で初

捕手：坂本誠志郎（32、阪神）10年目で初

一塁手：大山悠輔（30、阪神）2年ぶり2度目

二塁手：中野拓夢（29、阪神）3年ぶり2度目（遊撃手で1回）

三塁手：佐藤輝明（26、阪神）5年目で初

遊撃手：泉口友汰（26、巨人）2年目で初

外野手：森下翔太（25、阪神）3年目で初

外野手：近本光司（31、阪神）5年連続5度目

外野手：岡林勇希（23、中日）2年ぶり3度目

■パ・リーグ

投手：L.モイネロ（29、ソフトバンク）9年目で初

捕手：若月健矢（30、オリックス）12年目で初

一塁手：T.ネビン（28、西武）1年目で初

二塁手：牧原大成（33、ソフトバンク）14年目で初 ※育成含め15年目

三塁手：村林一輝（28、楽天）10年目で初

遊撃手：宗山塁（22、楽天）1年目で初

外野手：柳町達（28、ソフトバンク）6年目で初

外野手：中川圭太（29、オリックス）7年目で初

外野手：周東右京（29、ソフトバンク）2年連続2度目

DH：F.レイエス（30、日本ハム）2年連続2度目

