大型セール「Amazonブラックフライデー」が12月1日23時59分まで開催中。バーベイタム(Verbatim)の録画用BDもセール対象で、11月26日14時に編集部が確認したところ、「BD-R 25GB 50枚＋3枚増量パック(1-6倍速)」が通常2,454円のところ19% OFFの1,980円となっていた。

100枚入りも低価格になっており、1回録画用「BD-R 25GB 100枚(1-6倍速)」が通常6,280円のところ37% OFFの3,980円で販売されている。

繰り返し録画用では、「BD-RE 25GB 50枚＋3枚増量パック(1-2倍速)」が通常2,980円のところ17% OFFの2,480円。また、片面2層の「BD-R DL 50GB 10枚(1-6倍速)」が通常2,279円のところ15% OFFの1,930円、片面2層の「BD-R DL 50GB 20枚(1-6倍速)」は通常3,880円のところ15% OFFの3,280円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください