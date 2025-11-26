ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１５７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買いの動きが見られる。ドル円は高値を156.46レベルに更新。ユーロドルは1.1596レベルまで買われたあと、足元では1.1570台へと押し戻されている。ポンドドルも1.3198レベルを高値に、一時1.3160台まで反落した。米１０年債利回りは４．００％付近から４．０１％台へと上昇、足元では４．００台半ばで推移。欧州株や米株先物・時間外取引は前日の米株式市場の上昇を受けて、堅調に推移している。



USD/JPY 156.33 EUR/USD 1.1573 GBP/USD 1.3181

外部サイト