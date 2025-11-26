TBS NEWS DIG Powered by JNN

木曜日の午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、午後は雨の降る所がありそうです。大気の状態が非常に不安定になるため、西日本や東日本では落雷や突風にも注意が必要です。

高気圧に覆われて、午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、前線が金曜日にかけて通過する影響で、昼頃からは西日本で雨の降り出す所がある見込みです。夕方から夜は、関東や東海など東日本も雨の降り出す所があるため、折り畳みの傘を持っておくと安心です。北日本も夜遅くなるほど雨雲がかかりやすくなり、金曜日にかけて雷を伴って降り方が強まる所がある見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにご注意ください。また、夜は西日本で黄砂が飛来する予想です。

朝の気温は水曜日と同じくらいか、低い所が多いでしょう。最高気温は水曜日より高い所が多く、西日本は18℃前後で日差しが暖かい所が多くなりそうです。関東は少し低く、15℃前後になる見込みです。

【木曜日の各地の予想最高気温】
札幌　： 8℃　釧路： 7℃
青森　：12℃　盛岡：11℃
仙台　：13℃　新潟：16℃
長野　：15℃　金沢：18℃
名古屋：17℃　東京：16℃
大阪　：19℃　岡山：17℃
広島　：19℃　松江：19℃
高知　：18℃　福岡：19℃
鹿児島：21℃　那覇：23℃

北日本や北陸は金曜日も雨や雪の降る所があり、風も強まりそうです。太平洋側は金曜日以降、晴れる日が続く所が多く、空気が乾燥するため、引き続き火の元にはお気をつけください。