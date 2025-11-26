木曜日の午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、午後は雨の降る所がありそうです。大気の状態が非常に不安定になるため、西日本や東日本では落雷や突風にも注意が必要です。

高気圧に覆われて、午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、前線が金曜日にかけて通過する影響で、昼頃からは西日本で雨の降り出す所がある見込みです。夕方から夜は、関東や東海など東日本も雨の降り出す所があるため、折り畳みの傘を持っておくと安心です。北日本も夜遅くなるほど雨雲がかかりやすくなり、金曜日にかけて雷を伴って降り方が強まる所がある見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにご注意ください。また、夜は西日本で黄砂が飛来する予想です。

朝の気温は水曜日と同じくらいか、低い所が多いでしょう。最高気温は水曜日より高い所が多く、西日本は18℃前後で日差しが暖かい所が多くなりそうです。関東は少し低く、15℃前後になる見込みです。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ： 8℃ 釧路： 7℃

青森 ：12℃ 盛岡：11℃

仙台 ：13℃ 新潟：16℃

長野 ：15℃ 金沢：18℃

名古屋：17℃ 東京：16℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：19℃ 松江：19℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：21℃ 那覇：23℃

北日本や北陸は金曜日も雨や雪の降る所があり、風も強まりそうです。太平洋側は金曜日以降、晴れる日が続く所が多く、空気が乾燥するため、引き続き火の元にはお気をつけください。