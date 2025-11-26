欧州株 堅調、米利下げ観測が下支え 米株先物もプラス圏推移
東京時間17:47現在
英ＦＴＳＥ100 9626.82（+17.29 +0.18%）
独ＤＡＸ 23517.19（+52.56 +0.23%）
仏ＣＡＣ40 8055.19（+29.39 +0.37%）
スイスＳＭＩ 12786.72（+15.09 +0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:47現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47287.00（+108.00 +0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6803.75（+22.25 +0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25189.75（+104.25 +0.42%）
