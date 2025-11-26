欧州株　堅調、米利下げ観測が下支え　米株先物もプラス圏推移
東京時間17:47現在
英ＦＴＳＥ100　 9626.82（+17.29　+0.18%）
独ＤＡＸ　　23517.19（+52.56　+0.23%）
仏ＣＡＣ40　 8055.19（+29.39　+0.37%）
スイスＳＭＩ　 12786.72（+15.09　+0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:47現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47287.00（+108.00　+0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6803.75（+22.25　+0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25189.75（+104.25　+0.42%）