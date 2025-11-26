今季第5週の週間MVPに昨季王者サンダーのSGA、キャバリアーズのミッチェルが選出

11月25日（現地時間24日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第5週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

18日から24日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA／通算8度目）、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェル（通算9度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 5.

West: Shai Gilgeous-Alexander (@okcthunder)

East: Donovan Mitchell (@cavs) pic.twitter.com/0BHYszEShl

- NBA (@NBA) November 24, 2025

昨シーズンの王者サンダーをけん引するSGAは、今シーズン2度目の選出。期間中に平均31.0得点6.5アシストにフィールドゴール成功率60.0パーセントを残し、チームを4戦全勝へ導く殊勲者に。

一方のミッチェルは、期間中を3勝1敗で終えたキャバリアーズで平均31.8得点6.3リバウンド5.0アシスト1.3スティールにフィールドゴール成功率56.6パーセント、3ポイントシュート成功率43.2パーセントをマーク。

26日終了時点で、SGA率いるサンダーは9連勝中でウェスト首位の17勝1敗、ミッチェル擁するキャバリアーズはイースト4位の12勝7敗としている。第5週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第5週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



サンティ・アルダマ（グリズリーズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



ディアロン・フォックス（スパーズ）



ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）

・イースタン・カンファレンス



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



ジョシュ・ギディー（ブルズ）



ブランドン・イングラム（ラプターズ）



コン・カニップル（ホーネッツ）



タイリース・マクシー（シクサーズ）



ノーマン・パウエル（ヒート）



ケレル・ウェア（ヒート）



ライアン・ロリンズ（バックス）



フランツ・ワグナー（マジック）

