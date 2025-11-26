須田景凪の新曲「リベラ」が、2026年1月9日より放送のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系）のオープニングテーマに起用される。

本ドラマは、監督 阪元裕吾とテレビ東京による“理容師アクションコメディー”。中島歩、草川拓弥がダブル主演を務める。

新曲「リベラ」は、ドラマのために書き下ろされた、疾走感溢れるサウンドの一曲に。須田は楽曲について「逃れられない現実に刻まれた傷跡と、それでも前へ進もうとする姿。しがらみがあるからこそ、自由が存在すること。その人間模様を音楽にしました。」とコメントしている。

なお須田は、2026年3月より『須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”』を大阪、東京にて開催。11月30日23時59分までぴあ先行受付を行っている。

・須田景凪 コメント

須田景凪です。今回「リベラ」という曲を書かせて頂きました。脚本を読んだとき、主人公たちを取り巻く数多くのしがらみが印象的でした。逃れられない現実に刻まれた傷跡と、それでも前へ進もうとする姿。しがらみがあるからこそ、自由が存在すること。その人間模様を音楽にしました。ぜひドラマと共に楽しんでもらえたら幸せです。

