1万2000年休眠の火山が突然噴火し近隣村が灰で覆われフライト欠航も…噴煙はエチオピアからアラビア半島まで
もくもくと立ち上る噴煙。
これまで1万2000年以上にわたって噴火の記録がなかった火山が突然、噴火しました。
噴火が起きたのは、アフリカ東部のエチオピアにある標高493メートルのハイリ・グッビ火山です。
噴火は、11月23日に発生。
近隣の村は火山灰で覆われたということです。
スミソニアン学術協会のグローバル火山活動プログラムによりますと、ハイリ・グッビ火山は長い間休眠していて、過去1万2000年で初めての噴火だということです。
衛星画像では、噴煙がエチオピアから紅海を横切って、アラビア半島のイエメンにまで達している様子が確認できます。
地元メディアによりますと、これまで死傷者は報告されていませんが、噴火の影響で多くのフライトが欠航になったということです。
一方、アメリカのハワイ島では、キラウエア火山の火口から溶岩噴出が続いています。
キラウエア火山は、世界で最も活発な火山の1つで、2024年12月から断続的に噴火が続いていて今回で37回目です。
溶岩は頂上の火口内にとどまっていて、周辺の地域への影響はないということです。