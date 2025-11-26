ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】国道11号で車、数台が絡む事故 2台が横転している模様【香… 【速報】国道11号で車、数台が絡む事故 2台が横転している模様【香川・坂出市】 【速報】国道11号で車、数台が絡む事故 2台が横転している模様【香川・坂出市】 2025年11月26日 17時59分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（26日）午後5時ごろ坂出市の国道11号で車、数台が絡む事故が発生しました。警察によりますと2台が横転している模様だということです。けが人がいるかどうかなど現在確認中です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 元TOKIO・山口達也さん（53）語る「一口飲めば、死ぬまで飲み続ける」アルコール依存症の怖さ「きょう新幹線で帰りますが、岡山の駅で飲んでしまうかも知れません。そういう病気なんです」 「ChatGPTと結婚しました」AIからプロポーズされ結婚式を挙げた女性（32）「相談していたら親身になってくれた」一方で葛藤も…【岡山】