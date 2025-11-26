2026年1月9日よりテレ東系で放送がスタートする、中島歩と草川拓弥のW主演ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』のオープニングテーマを須田景凪が、エンディングテーマをポルカドットスティングレイが担当することが決定。あわせてキービジュアルが公開された。

『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、2024年に放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き2度目のタッグを組む本作は、“理容室”を舞台に繰り広げられるアクションコメディー。

舞台となるのは、田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが店主の月白司には裏の顔があった。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島歩）と店主の月白司（草川拓弥）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていくさまを描く。

公開されたキービジュアルは、本作の舞台となる月白理容室で撮影。日暮をヘッドロックする月白、またそれぞれの表情から2人の関係性を表したビジュアルとなっている。

本作のオープニングテーマは、ボカロPとしても活動する須田が本作のために書き下ろした「リベラ」に、エンディングテーマは今年結成10周年を迎えたポルカドットスティングレイの新曲「Boy Boy」に決定。あわせてそれぞれのアーティストからコメントが到着した。

【コメント】・須田景凪（オープニングテーマ）

須田景凪です。今回「リベラ」という曲を書かせて頂きました。脚本を読んだとき、主人公たちを取り巻く数多くのしがらみが印象的でした。逃れられない現実に刻まれた傷跡と、それでも前へ進もうとする姿。しがらみがあるからこそ、自由が存在すること。その人間模様を音楽にしました。ぜひドラマと共に楽しんでもらえたら幸せです。

・ポルカドットスティングレイ（エンディングテーマ）

エンディングテーマは「Boy Boy」です。男2人だからBoy Boy。サビで何回もBoy Boyって言う。オシャレなひねりとか加えてないしギターもベースもデカい、不躾でまっすぐなロックチューンです。「俺たちバッドバーバーズ」は、イケメンなのになんかカッコつかない、若干ダサくなってしまう（主に日暮のせいかも）、そんな最高の男たちの愛すべき物語だからです。楽曲がどうとかよりも、マジで面白いので絶対観てください。私の大好きな監督&チームの作品なんです。もちろん私もまだ全部観てないけど、確実に私の一番好きなドラマになるから！もちろんエンディングテーマ「Boy Boy」の使われ方も死ぬほどカッコイイから、毎回最後まで観てネ。

（文＝リアルサウンド映画部）