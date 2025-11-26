「ちょっとだけエスパー」役名の“共通点”に注目集まる「文太（大泉洋）だけイレギュラー」「敵側はあえてかな」
【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。視聴者の間では、役名のある“共通点”に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ちょっとだけエスパー」未来の文太（大泉洋）説が上がった新キャラ
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
25日に第6話が放送された本作。会社をクビになり、金も家族もすべてを失ったどん底サラリーマン・文太（大泉）は、案内を受けて臨んだ「ノナマーレ」の最終面接で、社長の兆（岡田将生）から渡されたEカプセルを飲み、最終面接に合格。「君には今日から、ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」と告げられ、「触れている間だけ、心の声が聞こえる」能力を持つ“ちょっとだけエスパー”となった。「人を愛してはならない」という不可解なルールのもと、見知らぬ女性・四季（宮崎あおい ※「崎」は正式には「たつさき」）と仮初の夫婦として暮らし、仲間とともにミッションを遂行しクリアしている。
そんな中、視聴者の中で話題を呼んでいるのは役名のある“共通点”。エスパー能力を持ち日々ミッションに挑んでいる5人組チーム「Bit5」を邪魔する「Young3」の市松（北村匠海）、紫苑（新原泰佑）、久条（向里祐香）はそれぞれ名前の頭文字をひらがなに直すと1、4、9と数字に変換が可能。文太以外の「Bit5」4人もそれぞれ、「吹っ飛ばし系」エスパー能力を持つ四季は4、なでると花を咲かせる能力を持つ桜介（ディーン・フジオカ）はおう→O→0、少しだけ動物と会話ができる能力を持つ半蔵（宇野祥平）は半→0.5、念じるとほんのり暖かくなる能力を持つ円寂（高畑淳子）は円→丸→0となり、他にも久条の高校の同級生でEカプセルの製薬に携わっていた八柳（小島藤子）は8、四季の友人のイチカ（関めぐみ）、フタバ（相馬有紀実）、ミチエ（小早川真由）はそれぞれ1、2、3とどの役名も数字と関連している。そして「ノナマーレ」の社長・兆は役名を数字に変換した中で一番大きい数字となっている。
役名の共通点に、視聴者からは「文太だけイレギュラーで数字含まれてない」「敵側はあえて漢数字使ってないのかな」「これからの物語に関係ありそう」「面白い」「八柳はもともと兆の仲間だったから漢数字なのか！」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
