「シリアの家族」と題された1冊の本。



ノンフィクション作家の登竜門の1つといわれる開高健（かいこう・たけし）ノンフィクション賞の、今年度の受賞作品です。



作者は秋田市出身の小松由佳さん。



小松さんといえば、世界で2番目に高い山・K2に日本人女性として初めて登頂した登山家として知っている方も多いと思います。



現在はレンズを通して社会の実状を伝えるドキュメンタリー写真家として活動していて、登山家から転身して約20年となります。





■シリアでの10年以上の地道な取材が実を結んだ受賞

一つの集大成となる作品に込めた思いを取材しました。

26日、秋田市の大型書店にできた特設売り場。



秋田市出身の小松由佳さんがドキュメンタリー写真家として世に送り出した「シリアの家族」。



ノンフィクション作家の登竜門の1つといわれる開高健ノンフィクション賞の、今年度の受賞作品に、201の応募から選ばれました。



県出身者の受賞は小松さんが初めてです。



内戦が始まったころから終結するまでの10年以上、シリアで地道に取材を続けてきた小松さん。



この間、国内での死者は40万人を超え、避難民は690万人以上。



国外には550万人以上が難民として流出しました。



「シリアの家族」には、“今世紀最大の人道危機”といわれる状況の中、懸命に生きる人々の姿、そしてそれぞれのかけがえのない人生が生々しく克明に描かれています。



取材を通して知り合ったシリア人の男性と結婚した小松さんにとっては、間近で見つめた家族の困難と苦悩、そして希望の物語でもあります。

■着物姿で臨んだ贈賞式

今月、東京で行われた贈賞式。



選考委員の中で、小松さんの作品を最も強く推したのが、政治学者で東京大学名誉教授の姜尚中さんです。



姜尚中さん

「やはり開高さんが言ったように、 ノンフィクションというのはやはり当事者の第一次的な体験。 彼の言葉を使うと、足とそして 腹と骨と血で体験したものをどうやって文学的な方法で昇華できるか、これがなかなか難しいと思います」「国破れて家族があると。そうなんだと。山河がなくても家族がある」



小松さんは20年ぶりという着物姿で式に臨みました。



小松さん

「なぜ着物を着たかったかといいますと（感極まる）、様々な思いが…。私は夫と2008年に出会って、結婚を2013年にいたしました。その際は夫との結婚をなかなか許されなかったということもあって、結婚式も行うことが出来ませんでしたし、両親に晴れ姿を見せることが出来ませんでした。きょうは2次会から夫も来るんですけれども、本当に両親も夫も子どもたちもこの場に駆けつけてくれるというのが、まさに、この作品で私が描こうとしてきた、家族がバラバラになっても時間をかけてもまた一つに戻っていく。そういう体験が、私自身の人生の中でも今日出来るんだ、そういう思いに駆られています」

■登山家からの転身、シリアの現状を伝える思い

ドキュメンタリー写真家として、ひとつの集大成となる作品を送り出した小松さん。



田村修アナウンサー

「一流のクライマーからなぜ大きな転身をされたのか？」

小松さん

「やっぱり山に登っていたのは、 人間が生きるってどういうことなのかな、そういう興味、好奇心があったからだったんですよね。 K2に登っていたのも、やっぱり厳しい山、高い山に登りたいっていう思いはあったんだけど、根本的には山を登ることを通して人間がどういう存在なのか、生きるってどういうことなのかを知りたいというのがありました。そして今の活動もやっぱり、厳しい自然の中で人間がどう生きているのか、どういうものを受け継ぎながら何を伝えようとして生きているのか、それを知りたいという上での写真活動なんですね」



秋田から約8,500キロ離れた所にある中東の国・シリア。



地中海に面し、トルコ、イラク、それにイスラエルとも国境を接しています。



面積は日本の半分ほどで、去年の推定人口は日本の2割足らずの2,387万人。



内戦などの影響で、1,000万人以上が家を追われ、難民・避難民になっているといわれています。



シリアでは去年、国の歴史が変わる大きな出来事がありました。



反政府軍などにより、半世紀以上に渡って国を支配した独裁政権が倒れ、2011年から続く内戦にも終止符が打たれたのです。



田村アナ

「いまどんな思いがあってシリアの現状を伝えているのか？」

小松さん

「やはり私は内戦状態になる前のシリアの暮らしを見てきたので。かつて難民になった人々が、どれだけ豊かで穏やかな暮らしを送ってたか。やっぱりそれがずっと心にあって、彼らが再びそこに戻っていくまでをずっと撮り続けたかったんですよね。それをこう、ずっと見据えて取材を続けてきました」

■間近で見つめた家族の困難と苦悩、そして希望

2012年、シリアで撮影した一枚の写真。



兄の死を知りショックを受ける男性の姿です。



この翌年、小松さんが結婚することになるラドワンさんです。



小松さん

「夫はその当時、2011年からシリアの男性の義務として徴兵を受けて。その徴兵している最中に民主化運動が起きたことで、上官の命令で市民を弾圧しなければいけない立場に置かれていったんですよね。それを苦にして、悩んだ末に脱走兵となってヨルダンに難民となった。そのあとに私と夫はヨルダンで結婚することになるんですけれども。やっぱり夫を通して、日常が変化していく、特にやはり岐路に立たされていくということを、 祖国を去るのか残るのか。そうした決断、すごく近くで見ることがありました」「結婚した当時の夫は、もう自分はそのアサド政権下の シリアにはもう二度と戻ることはできない。一生シリアに立てないかもしれないということは話していました」



ラドワンさんとの間に授かった2人の男の子。



取材に連れていく機会も少なくはありませんでした。



小松さん

「いま6歳と9歳の2人の子どもがいるんですけども。やっぱり母親として1か月2か月近い取材を年に1回こなす中で、どうしても子供を連れないと取材ができないという事情があって。毎回子連れパニック取材をしています」



家族ができたことで、シリアでの取材活動は、自らの人生の歩みにもなりました。



小松さん

「それまでの日常がなくなってしまうということ。 先祖代々暮らしてた故郷から離れなければいけない。難民となっていくっていうことがどんなに困難であるか。 それも幾重もの困難の中で生きていかなければいけないか。 というのを目の当たりにしてきたので」「何気ない日常が何気ない日常として続いていくために、一人ひとりが何ができるのかということですね。それをシリアの難民の取材を通してすごく考えさせられました」



今年6月。



新たな国作りが始まったシリアの地に小松さんの姿がありました。