辻希美の娘・希空が、11月26日に18歳の誕生日を迎えた。辻は自身のInstagramで、希空の誕生日を祝福する様子や生まれた頃のレアな写真を公開している。

辻は「18歳…成人だね」「18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日」「18年という月日…正直、、、長かったです」「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました。でも希空が私を母にしてくれて強くしてくれて頑張って来れたと思います！！ありがとう」と感謝を示している。

17歳の誕生日に事務所へと所属し、本格的に芸能界デビューを果たした希空。辻は「最近は仕事が忙しかったりして会えないことも多々あるけど本当に毎日頑張ってる希空を見て感心してるよ」「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています」と期待を綴った。

また、辻は自身のYouTubeチャンネルで「【母娘ランチ】18歳目前の希空とコナズ珈琲 恋バナ？や家族の話題で大盛り上がり！」と題した動画を投稿。Instagramにアップされている写真はコナズ珈琲で撮影されている。

（文＝リアルサウンド編集部）